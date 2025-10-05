El Manresa CBF cau a la pista de l'ADBA Sanfer en el debut a LF2 amb un tercer quart decisiu

El Manresa CBF no ha pogut començar amb bon peu la seva estrena a la lliga LF2 i ha caigut a la pista de l'Abril ADBA Sanfer (74-56). Les bagenques han mantingut l'equilibri durant la primera part, però un tercer quart molt desfavorable ha decantat el partit de manera clara per a les locals.
Igualtat en els primers minuts
El matx ha arrencat amb una gran igualtat i amb els dos equips intercanviant cistelles. El primer quart ha finalitzat amb un ajustat 14-13 i a la mitja part l'electrònic reflectia un mínim avantatge local de 30-29. Les sensacions eren positives per al conjunt manresà, que havia sabut plantar cara al seu rival en els primers vint minuts.
El tercer quart, clau en el desenllaç
El pas pels vestidors ha canviat completament el guió. L'ADBA Sanfer ha imprès més ritme i encert, i el Manresa s'ha vist superat en defensa i atac. El parcial del tercer quart (24-6) ha estat definitiu i ha deixat el marcador en 54-35, pràcticament irremuntable.
Tràmit fins al final i anotació destacada de Páes
Amb el partit ja decidit, l'últim quart només ha servit per confirmar el triomf asturià fins al 74-56 final. En l'apartat ofensiu, la millor jugadora del Manresa ha estat Elia Páes, que ha signat 18 punts i s'ha consolidat com la referència anotadora de l'equip en aquest primer compromís de lliga.
Objectiu: recuperar sensacions
Tot i la derrota, el Manresa CBF treu conclusions positives de la primera part, en què ha competit de tu a tu davant un rival amb experiència a la categoria. L'equip té ara per davant l'oportunitat de corregir errors i preparar el proper partit -al Nou Congost contra l'Horbisa Spirit Greenkw Barakal- amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada.