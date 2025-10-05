05 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

El Manresa CBF cau a la pista de l'ADBA Sanfer en el debut a LF2 amb un tercer quart decisiu

Les manresanes han aguantat la primera meitat però han vist com el partit s'escapava després del descans (74-56)

  • Elia Páez ha sumat 18 punts en el partit -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 d’octubre de 2025 a les 15:58

El Manresa CBF no ha pogut començar amb bon peu la seva estrena a la lliga LF2 i ha caigut a la pista de l'Abril ADBA Sanfer (74-56). Les bagenques han mantingut l'equilibri durant la primera part, però un tercer quart molt desfavorable ha decantat el partit de manera clara per a les locals.

Igualtat en els primers minuts

El matx ha arrencat amb una gran igualtat i amb els dos equips intercanviant cistelles. El primer quart ha finalitzat amb un ajustat 14-13 i a la mitja part l'electrònic reflectia un mínim avantatge local de 30-29. Les sensacions eren positives per al conjunt manresà, que havia sabut plantar cara al seu rival en els primers vint minuts.

El tercer quart, clau en el desenllaç

El pas pels vestidors ha canviat completament el guió. L'ADBA Sanfer ha imprès més ritme i encert, i el Manresa s'ha vist superat en defensa i atac. El parcial del tercer quart (24-6) ha estat definitiu i ha deixat el marcador en 54-35, pràcticament irremuntable.

Tràmit fins al final i anotació destacada de Páes

Amb el partit ja decidit, l'últim quart només ha servit per confirmar el triomf asturià fins al 74-56 final. En l'apartat ofensiu, la millor jugadora del Manresa ha estat Elia Páes, que ha signat 18 punts i s'ha consolidat com la referència anotadora de l'equip en aquest primer compromís de lliga.

Objectiu: recuperar sensacions

Tot i la derrota, el Manresa CBF treu conclusions positives de la primera part, en què ha competit de tu a tu davant un rival amb experiència a la categoria. L'equip té ara per davant l'oportunitat de corregir errors i preparar el proper partit -al Nou Congost contra l'Horbisa Spirit Greenkw Barakal- amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada.

Et pot interessar