Gaspar Ventura i el CN Manresa, homenatjats pels 25 anys del Circuit Català de Trofeus

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va acollir divendres la presentació del Circuit Català de Trofeus de Natació i l'homenatge als seus fundadors, entre ells Gaspar Ventura i el Club Natació Manresa. L'acte també va servir per lliurar els premis als millors classificats de la darrera edició.
Reconeixement als fundadors del Circuit
L'acte de presentació del Circuit Català de Trofeus de Natació es va celebrar aquest divendres al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on es va retre homenatge als seus fundadors en el 25è aniversari de la iniciativa. Entre els reconeguts hi havia Gaspar Ventura i el Club Natació Manresa, juntament amb altres figures i clubs històrics com Josep Lluís Salvador (CN Terrassa), Josep Altimis (CN L'Hospitalet), Joan Masriera (CN Mataró), Toni Comas (CE Mediterrani) i Josep Ruiz.
El president delegat de l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona, David Escudé, va destacar la visió d'aquells fundadors i va remarcar que els nedadors catalans "són un gran referent per als més joves i un orgull per a l'esport a casa nostra".
El paper històric del CN Manresa
Durant la cerimònia, el president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch, va agrair als clubs pioners la seva aportació al desenvolupament del Circuit. Bosch va subratllar que els fundadors van saber posar al servei de la natació catalana els trofeus de prestigi que ja organitzaven en aquell moment.
Entre aquests es troba el Trofeu Félix Serra Santamans, organitzat pel CN Manresa, que és el més antic dels trofeus del Circuit i arribarà enguany a la seva 69a edició, consolidant-se com una cita emblemàtica de la natació catalana.
Premis als millors clubs i nedadors
L'acte també va servir per lliurar els premis corresponents a la darrera edició del Circuit Català. En la classificació per clubs, el CN Sant Andreu va ocupar el primer lloc, seguit del CN Sabadell i del CE Mediterrani.
En l'àmbit individual, el nedador Hugo González, del CN Terrassa, va ser el vencedor absolut del rànquing. En categoria femenina, la manresana Mireia Pradell, que competeix amb el CN Barcelona, va obtenir la tercera posició femenina i la sisena de la classificació general, completant així una destacada participació bagenca en l'acte.