El CN Manresa suma un punt a Madrid però cau als penals en el debut a Segona Divisió

L'ADBisio ETL Global CN Manresa ha iniciat la seva trajectòria a la Segona Divisió estatal de waterpolo amb un empat (9-9) a la piscina del Geodesic Real Canoe NC, tot i dominar bona part del partit. Els manresans, que han arribat tres gols per davant al darrer quart, han vist com la victòria s'esfumava als penals (14-13), després d'un final marcat per errades des dels cinc metres i per la lesió del porter AK Williams.
Bon inici i avantatge sòlid abans del darrer quart
El conjunt dirigit per Torilo ha començat el partit amb determinació i amb la intenció de sumar els tres punts en el seu retorn a la categoria estatal. Amb un joc intens i precís, els bagencs s'han avançat amb un 0-2 inicial, però el Real Canoe ha sabut reaccionar i ha igualat el marcador abans de tancar el primer període.
El segon quart ha estat dominat pels madrilenys, que han trobat escletxes a la defensa manresana i han capgirat parcialment el duel. Després del descans, però, els del centre de Catalunya han protagonitzat el millor moment del partit: un parcial de 0-4 que els ha permès situar-se amb un clar 5-8 abans de l'últim quart.
Dos penaltis errats i una reacció local letal
Tot semblava encarrilat per al CN Manresa, però el darrer quart ha canviat completament el signe del partit. Els manresans han fallat dos penals consecutius que haurien pogut ampliar l'avantatge fins als quatre gols, i aquest moment ha donat aire als locals. En només tres minuts, el Real Canoe ha igualat el marcador (8-8).
El capità Mayol ha tornat a avançar els bagencs amb una diana en superioritat, però l'alegria ha durat poc: els madrilenys han tornat a empatar i, a falta de 23 segons, el CN Manresa ha desaprofitat una nova pena màxima que hauria pogut sentenciar el duel.
Els penals condemnen un gran esforç
Amb el 9-9 final, el partit s'ha decidit als llançaments des dels cinc metres, on els locals han estat més encertats i s'han endut la victòria (14-13). El Manresa ha fallat tres penals més en la tanda, un llast que ha pesat massa després del bon joc mostrat durant gairebé tot l'enfrontament.
La lesió del porter AK Williams a mitjans del tercer quart ha estat un altre cop dur per a l'equip, que també ha patit un clar desequilibri en les exclusions personals: 14 contra 8, amb tres jugadors eliminats per acumulació.
Un punt valuós amb regust amarg
Malgrat la derrota als penals, el CN Manresa suma el primer punt de la temporada i demostra que pot competir de tu a tu amb equips experimentats com el Real Canoe. El tècnic Torilo ha valorat positivament "l'actitud i el treball col·lectiu", tot i reconèixer que cal millorar en els moments clau.
Els manresans buscaran la primera victòria del curs en la propera jornada, davant la seva afició, contra el CD Waterpolo Málaga, per confirmar les bones sensacions del debut.