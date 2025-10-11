El Baxi Manresa passa per sobre del Coviran Granada (83-68)

Setmana del Baxi Manresa amb dues victòries en dos partits. Al triomf del passat dimecres contra l'Slask Wroclaw s'hi ha afegit aquest dissabte un convicent triomf davant el Coviran Granada. Un parcial d'11-0 només de sortida ha aplanat la victòria d'uns bagencs que mai han vist perillar el triomf. Alfonso Plummer ha exercit d'anotador ben secundat per Agustín Ubal i Grant Golden. Kao ha estat un mur inexpugnable en defensa que, a més, ha aportat la seva habitual dosi d'espectacularitat. I la resta de l'equip també ha sumat. Cadascú amb les seves virtuts.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steibergs i Grant Golden han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Micah Speight, Matt Thomas, Elias Valtonen, Luka Bozic i Zach Hankins, el del Coviran Granada. Els primers punts s'han fet esperar un minut i mig. Un triple d'Steinbergs avançava els manresans. Un 2+1 d'Obasohan, una cistella de Golden i un altre llançament de tres punts de Plummer posaven un l'11-0 al marcador quan es portaven quatre minuts de joc. Als granadins no els entrava res i perdien moltes pilotes (quatre als primers quatre minuts de joc). I el rebot era clarament per al Baxi Manresa. Kao ha sortit des de la banqueta i ben aviat ha anunciat al rival que no els permetria cap tir còmode. Dos taps consecutius n'han estat la primera senyal. Plummer ha exercit de tirador letal. El Coviran Granada ha aconseguit reduir un xic el seu desavantatge en arribar al final del primer quart (20-11).
El Baxi Manresa es mantenia ferm al davant. No era capaç d'augmentar la seva renda quan en tenia ocasió però tampoc permetia que el Coviran Granada s'acostés al marcador. Bona part de l'explicació estava en un parcial molt escarransit en el primer tram del segon període (8-4). De cop, els de Diego Ocampo han fet una nova estirada. Vuit consecutius, feien que el Baxi Manresa superés el seu rival per més del doble de punts (32-15, minut 17). Ramón Díaz ho ha volgut aturar. Novament, ha aconseguit els que els bagencs no s'escapessin més però no per acostar-se. Del temps mort visitant fins al descans s'han mantingut els disset punts de distància entre els dos equips (41-24).
L'equip andalús ha començat dominant la segona part. Jonatahn Rouselle i Matt Thomas sumaven en el primer intent de remuntada mínimament exitós del seu equip. Els àrbitres feien esclatar els aficionats quan no han sancionat un cop a la cara de Hankins sobre Reyes. Valtonen aconseguia que la renda manresana fos inferior als deu punts força estona després (45-36, minut 24). Steinbergs anotava un triple alliberador per evitar que la tensió es pogués apoderar del Baxi Manresa. Plummer i Louis Olinde també han sumat de tres en tres per protagonitzar una nova escapada. Kao saltava fins a les bigues del Nou Congost per afegir espectacle al partit (61-40, minut 27). Unal i Grant han rellevat els seus companys en la faceta anotadora i deixaven el partit gairebé vist per a sentència a manca dels darrers deu minuts (69-48).
L'últim tram ha estat un tràmit. Tant a Baxi Manresa com a Coviran Granada els costava anotar. El més destacat en aquests minuts era l'activitat en defensa dels jugadors locals. Dos reptes que tenia per davant l'equip d'Ocampo era imposar-se en tots els períodes i assolir una nova màxima renda. Un cop de dits d'Steinbergs sota el cèrcol ho posava a l'abast però un parcial de 0-13 dels granadins ho ha impedit. Als andalusos només els ha servit per maquillar un marcador que sempre ha dominat el Baxi Manresa. 83-68 per tancar una gran setmana i afrontar-ne una que no es presenta tan plàcida.
Incidències: Antonio Conde, Jorge Martínez i Esperanza Mendoza han xiulat el partit. Sense eliminats.