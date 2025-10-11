El boicot del Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem també fa una performance itinerant durant la Mediterrània

Una vintena de persones, en parella, de rigorós negre i en silenci i amb pilotes de bàsquet i paquets embolicats en llençols blancs en forma de cadàvers de nens als braços, han fet la seva pròpia performance itinerant pels carrers cèntrics de la Fira Mediterrània aquest dissabte a la tarda. També duien cartells per una Palestina lliure i contra Israel i ICL. Al seu voltant, altres activistes repartien octavetes convidant el públic a participar en el boicot del Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem de l'Eurocup que s'ha de disputar el proper dimecres al Nou Congost. La convocatòria és a partir de les 4 de la tarda davant del pavelló.
A ritme d'enterrament, la marxa ha baixat des de la plaça Major fins a la plana de l'Om, i des d'allà fins a la plaça Sant Domènec i Neus Català -Crist Rei-. Entremig han fet recorregut pel pati del Casino. Des de Crist Rei, la mobilització s'ha enfilat fins a la plaça Europa i ha tornat a la plaça Major.
La reacció dels visitants ha estat d'entre sorpresa a incredulitat. Feien fotos i s'apartaven, però sense interactuar. També és cert que la performance s'ha dut a terme en el més escrupolós silenci.
Diumenge a les 12 del migdia, els col·lectius organitzadors, Boicot ICL i Zona Roja, tenen previst repetir la performance pel centre de la Fira.
El Bàsquet Manresa encara espera
El Bàsquet Manresa està pendent d'unes últimes consultes per prendre una decisió sobre el partit, segons han confirmat fonts del club a NacióManresa. Fer-lo a porta tancada o en algun altre pavelló són possibilitats no descartades. El que no contempla el club és no sortir a jugar el partit ja que podria comportar-li importants sancions esportives i econòmiques.