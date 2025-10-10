L'aturada del Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem es converteix en una convocatòria nacional

El partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Bank Yahav Jerusalem, previst per al 15 d'octubre al Nou Congost, ha passat de ser una cita esportiva a convertir-se en una convocatòria de mobilització nacional. Diversos col·lectius, sindicats i entitats solidàries amb Palestina han anunciat que s'uniran per aturar el partit, coincidint amb la jornada de vaga general convocada per aquell dia.
Crida unitària per aturar el partit
La convocatòria, impulsada per la campanya Boicot ICL i pel grup d'animació Zona Roja del Baxi Manresa, convida la ciutadania a concentrar-se el 15 d'octubre a les 4 de la tarda davant del Nou Congost per impedir la celebració del partit contra el conjunt israelià.
La protesta s'emmarca dins del moviment internacional Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), nascut el 2005 per promoure l'aïllament d'Israel per la seva ocupació i colonització de Palestina i per la vulneració sistemàtica dels drets humans del poble palestí.
A la crida s'hi han sumat la Comunitat Palestina a Catalunya, la Coalició Prou Complicitat amb Israel i els principals sindicats combatius i de classe -CGT, CO.BAS, COS, IAC, Solidaritat Obrera, CCOO i UGT-, que defensen que "no es pot normalitzar la presència d'equips israelians mentre continuï el genocidi".
L'esport com a eina de propaganda
Des de Boicot ICL s'assenyala que l'esport "no pot ser utilitzat com a eina de propaganda d'un Estat que manté un règim d'Apartheid i comet crims de guerra a Gaza". El col·lectiu denuncia que els equips israelians actuen com a ambaixadors de l'Estat d'Israel, citant declaracions recents de la presidenta del Comitè Olímpic israelià, que afirmava que la seva tasca "contribueix a aixecar la bandera israeliana arreu del món".
També recorden que directius del mateix Hapoel Jerusalem han expressat suport públic a les operacions militars de l'exèrcit israelià, afirmant que "mentre les FDI donen el 100% al camp, nosaltres ho farem a la pista".
"No es pot separar esport i política"
Els aficionats del Baxi Manresa que participen en la convocatòria sostenen que "no es pot separar esport i política", i que permetre la presència d'un equip israelià "significa blanquejar un genocidi i la propaganda d'un estat que vulnera els drets humans cada dia".
Recorden, a més, que el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que reconeix el sionisme com una forma de racisme, fet que consideren incompatible amb "els valors que hauria de transmetre l'esport".
Mobilitzacions en altres ciutats
Les protestes de Manresa s'inscriuen dins un context ampli de rebuig social i esportiu. L'afició del València Basket ha anunciat mobilitzacions contra el partit amb el Maccabi de Tel Aviv, el FC Barcelona ha rebutjat cedir el Palau Blaugrana al Hapoel per entrenar-se, i penyes del Joventut de Badalona també han expressat el seu rebuig a la visita d'equips israelians a l'Olímpic.
"L'esport ha d'estar al servei de la vida i la dignitat"
En un comunicat conjunt, Boicot ICL i la Zona Roja han afirmat que el boicot és una eina de pressió no violenta i legítima per forçar la fi del conflicte: "No podem fer com si no passés res mentre a Gaza moren milers de persones. L'esport ha d'estar al servei de la vida i de la dignitat, no del blanqueig d'un règim d'Apartheid."
Amb aquesta mobilització, els col·lectius fan una crida a la solidaritat amb Palestina i exigeixen que no es permeti jugar a casa nostra cap equip que representi l'Estat d'Israel ni la seva maquinària de guerra.