Jéssica Albiach insta el Baxi Manresa a no jugar contra el Hapoel Jerusalem per respecte als drets humans

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha adreçat una carta al president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, demanant que l'equip no disputi el partit contra el Hapoel Bank Yahav Jerusalem previst per al 15 d'octubre al pavelló Nou Congost. Albiach considera que jugar amb un equip "representant de l'Estat d'Israel" suposaria "blanquejar un genocidi".
Una crida a "no normalitzar" la situació a Gaza
En la seva carta, a la que NacióManresa ha tingut accés, Albiach recorda que al ple del Parlament de Catalunya es va guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes del conflicte a Palestina, on -segons el text- han mort "més de 65.000 persones, moltes d'elles nenes i nens".
La dirigent dels Comuns afirma que l'esport no pot servir per rentar la imatge d'un Estat que vulnera drets humans, i compara la situació amb la reacció internacional davant la invasió russa d'Ucraïna: "L'esport ja va actuar amb responsabilitat llavors, ara també cal fer-ho amb Israel", escriu.
Rebuig al partit i suport a les mobilitzacions
Albiach fa referència a la mobilització d'aficionats i penyes del Baxi Manresa que s'han manifestat contra la celebració del partit, i defensa que la seva demanda és "legítima i coherent" amb els valors del club i de la ciutat.
La líder dels Comuns destaca que altres competicions internacionals, com la FIFA o la UEFA, s'estan plantejant excloure Israel pels mateixos motius. En aquest context, demana a Herms que el club manresà faci "un pas endavant" i es negui a competir amb equips israelians "fins que s'aturi el genocidi".
"Un pas valent i de respecte als drets humans"
En el tram final de la carta, Albiach apel·la directament a la responsabilitat moral del club: "A un Estat genocida se l'ha d'aïllar, no se'l pot normalitzar; participar en competicions esportives com si res és legitimar el genocidi i mirar cap a una altra banda davant la barbàrie".
La presidenta dels Comuns tanca la missiva expressant el seu desig que el Baxi Manresa faci un gest simbòlic però contundent i no jugui "cap partit contra equips d'un Estat que vulnera els drets humans".
El partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem, corresponent a l'Eurocup, està previst per al dimarts 15 d'octubre al Nou Congost, mentre que el partit de tornada s'ha fixat per al 30 de desembre a Sèrbia. El club manresà, de moment, no s'ha pronunciat públicament.