Diego Ocampo: «Hem d'entendre que el partit dura quaranta minuts»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha destacat l'encert dels seu equip a l'inici de partit contra el Coviran Granada. Tot i que els seus jugadors han comès errades "no ens hem descentrat". Un dels aspectes que més han contrariat Ocampo ha estat la lluita en el rebot en la qual s'han vist superats pel Coviran Granada. En canvi, ha valorat la reacció del seu equip quan la seva renda ha baixat dels deu punts.
L'estabilitat del Baxi Manresa ha durat fins els darrers tres minuts de partit. La manca de tensió del tram final no pot tenir excusa en la joventut o inexperiència dels seus jugadors. "Les sensacions són bones però hem de treballar en el cap dels jugadors", ha valorat Ocampo. Precisament, el temps mort que ha demanat amb el partit decidit ha anat en la línia de jugar intensament fins al final.
El proper partit del Baxi Manresa és dimecres vinent contra el Hapoel Jerusalem. Després de moltes setmanes de parlar-ne per fi arribarà el duel d'Eurocup. Ocampo, tot i tenir la seva opinió personal, s'alinea amb el club del qual és empleat i només pensa en "preparar el partit el millor possible. No cada dia es pot jugar contra un rival d'aquest nivell. Jo només ho he fet dos cops i com a tècnic ajudant". El gallec advoca per respectar unes normes ja que "si no ho fem seria un gran problema per al club a nivell econòmic i esportiu. Hem de gaudir-lo". Tot i això Ocampo creu que s'ha d'actuar, però "això toca a les institucions pertinents i no només les esportives. El problema va més enllà d'un partit de bàsquet".
Ramón Díaz lamenta el desencert en el tir dels seus jugadors
Ramón Díaz, tècnic del Covirán Granada, creu que els primers deu minuts han pesat molt en el desenllaç del partit. L'andalús ha lamentat uns percentatges que no han arribat al 30% en tirs de dos punts ni al 15% en els llançaments triples al tram inicial. Després, ha afegit que el seu equip ha millorat a la segona part gràcies a Jonathan Rouselle. Però en aquest moment "el Baxi Manresa ha jugat bé i ens hem quedat sense opcions". L'entrenador granadí confia en el talent dels seus jugadors per tirar la temporada endavant.