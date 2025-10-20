El CN Manresa Fibracat debuta amb autoritat a la Lliga Catalana (5-13)

El CN Manresa Fibracat ha començat amb bon peu la seva trajectòria a la Lliga Catalana femenina de Primera Divisió, imposant-se amb un contundent 5-13 al CWP Sant Adrià en el primer partit de la temporada. Després d'un inici equilibrat, les jugadores dirigides per Rosell han dominat amb autoritat la resta de parcials, demostrant solidesa defensiva i encert ofensiu.
Un debut sòlid i efectiu
El primer quart del partit ha estat igualat, amb intercanvi de cops i gols manresans de Vadillo, César i N. Serracanta. A partir del segon període, però, les del CN Manresa Fibracat han trobat la clau per trencar la defensa local. Dos gols més de César i un de Held han situat el 3-6 al marcador al descans, un avantatge que començava a decantar el partit.
A la represa, el domini de les bagencques s'ha accentuat. Amb dues noves dianes de César -màxima golejadora del partit- i encerts de Toribio i Domínguez, el marcador s'eixamplava fins a un clar 4-10, deixant el partit pràcticament sentenciat.
Tot i una lleugera baixada d'intensitat en l'últim quart, les manresanes han reaccionat a temps després d'un temps mort del tècnic. En només dos minuts, A. Serracanta (2) i Toribio han tancat el triomf amb tres gols consecutius, fixant el 5-13 final.
Amb aquesta victòria a domicili, el CN Manresa Fibracat comença la lliga amb força i bones sensacions, confirmant les seves aspiracions de competir a la zona alta de la classificació.