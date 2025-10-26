El Manresa CBF cau davant el Cortegada i suma la tercera derrota a la Lliga Femenina 2

El Manresa CBF ha sumat aquest dissabte la seva tercera derrota a la Lliga Femenina 2 després de perdre per 57-64 davant el Mariscos Antón Cortegada. L'equip manresà ha anat a remolc durant tot el partit i continua a la part baixa de la classificació amb només una victòria.
Derrota sense reacció
El Manresa CBF no ha pogut reaccionar i ha caigut al Nou Congost davant el Mariscos Antón Cortegada (57-64) en un partit que s'ha complicat des dels primers minuts. Les gallegues han sortit més encertades i han dominat el marcador en tot moment.
El primer quart ha acabat amb un 11-15, i al descans el desavantatge ja era de dotze punts (20-32). Les manresanes no han trobat la manera de revertir la dinàmica i han continuat per darrere en el tercer quart (34-48). En el tram final, les locals han aconseguit maquillar el resultat amb un parcial favorable, però insuficient per optar al triomf.
Almasque, la més destacada
Almasque ha estat la màxima anotadora manresana, amb 11 punts, en un duel marcat per les dificultats ofensives durant els tres primers quarts del conjunt local. Amb aquesta derrota, el Manresa CBF queda situat a la part baixa de la classificació, amb un balanç d'una victòria i tres derrotes.
El proper dissabte 1 de novembre, les manresanes visitaran la pista del Robles Lleida, que presenta el mateix registre de resultats i es perfila com un rival directe per revertir la situació.