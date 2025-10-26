El CB Artés continua invicte després d'un triomf ajustat a Montgat que consolida el seu lideratge

El CB Artés continua demostrant que sap guanyar en totes les circumstàncies. L'equip bagenc ha superat la UE Montgat per un ajustat 64-67 en un partit ple d'alternatives i d'emoció fins al final. Amb aquest resultat, els artesencs mantenen el ple de victòries en les set jornades disputades i es consoliden com l'equip més sòlid de la categoria.
Un partit d'alternatives constants
El duel ha començat amb avantatge local, però el CB Artés ha reaccionat abans d'acabar el primer quart i ha capgirat el marcador (16-19). Els bagencs han arribat a dominar per nou punts en aquest segon peíode, tot i que la reacció del Montgat ha deixat el partit molt obert al descans (31-32).
A la represa, els maresmencs han tornat a avançar-se, però els artesencs no han perdut mai la concentració. El tercer quart ha acabat amb un mínim avantatge visitant (52-53) i tot per decidir-se en els darrers deu minuts.
Encert final i setena victòria
L'últim període ha mantingut l'equilñibri de tot el partit, amb petits avantatges per al conjunt local fins al tram final. La bona gestió dels darrers instants per part dels jugadors de l'Artés ha acabat decantant el partit per als del Bages, que s'han imposat per 64-67.
El jugador més destacat del partit ha estat Yaroslav OliinyChenko, autor de 16 punts, 6 rebots i 4 faltes rebudes.
Després d'aquest triomf, l'equip bagenc manté el ple de set victòries i afrontarà la vuitena jornada el 8 de novembre, quan rebrà el CB Alpicat, cuer del grup i encara sense conèixer la victòria.