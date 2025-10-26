El CB Navàs Viscola manté el ple de victòries i lidera en solitari el grup de Tercera FEB

El CB Navàs Viscola continua imparable a l'inici de la temporada a Tercera FEB. L'equip bagenc ha derrotat el Tenea CB Esparreguera per 59-76 i suma ja quatre victòries en quatre partits, que el mantenen al capdavant de la classificació en solitari.
Una victòria construïda des del segon quart
El conjunt dirigit per Isidre Suau ha tornat a oferir una gran imatge en una pista complicada com la d'Esparreguera. Els locals han començat millor i s'han endut el primer quart per 17-13, però a partir del segon període el Navàs ha capgirat el marcador amb un joc sòlid i efectiu (29-36 al descans).
A la segona meitat, els del Bages han mantingut el control del partit i han ampliat progressivament l'avantatge fins al 44-56 del tercer quart i el 59-76 final, confirmant la seva superioritat. L'equip ha mostrat una bona aportació coral que ha dificultat la defensa rival.
Bataller, màxim anotador
Bataller ha estat el màxim anotador dels bagencs amb 15 punts, en un triomf molt repartit entre els jugadors navassencs, cinc dels quals han superat els deu punts de valoració.
Amb aquest resultat, el CB Navàs Viscola manté el lideratge en solitari del grup i buscarà allargar la ratxa el proper dissabte, quan rebrà al Frivalca La Muela al seu pavelló.