Meritxell Soler bat el rècord de Catalunya de mitja marató amb una gran actuació a València

Meritxell Soler continua fent història. L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada ha establert aquest diumenge un nou rècord de Catalunya de mitja marató, amb un temps d'1h09'46", durant la Mitja Marató de València. Amb aquesta marca, supera l'anterior d'1h10'01" de Marta Galimany. Soler ha estat la segona atleta estatal classificada a la cursa, només superada per Carla Gallardo, que s'ha imposat entre les corredores espanyoles amb 1h09'14".
Un nou èxit per a l'atletisme bagenc
L'actuació de Meritxell Soler confirma el gran moment de forma que travessa l'atleta santjoanenca, que continua consolidant-se entre les millors fondistes de l'Estat. El registre assolit a València no només representa un nou rècord català, sinó que també és una de les millors marques estatals de la temporada.
La Mitja Marató de València, considerada la més ràpida del món, ha reunit més de 25.000 corredors en la seva 34a edició, disputada aquest diumenge. Tot i les condicions de vent i humitat que han impedit batre nous rècords mundials, la prova ha tornat a oferir registres d'alt nivell, amb victòries de Yomif Kejelcha (58'02") i Agnes Jebet Ngetich (1h03'08").
En un escenari d'elit mundial
El resultat de Soler pren encara més rellevància tenint en compte el nivell internacional de la cursa. En categoria femenina, la bagenca només ha quedat per darrere de Gallardo dins la classificació estatal, i ha entrat per davant d'Alicia Berzosa, tercera espanyola amb 1h10'37".