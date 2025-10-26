Més de 600 corredors celebren la 20a edició de la Cursa Urbana de Manresa amb rècords i emoció

La Cursa Urbana de Manresa ha celebrat aquest diumenge la seva 20a edició amb una edició multitudinària. Més de 600 atletes han omplert els carrers de la capital del Bages en una cita que ha tornat a combinar l'esperit competitiu amb el caràcter popular. Els triomfs han estat per Guillem Montiel i Núria Cascante en els 10 quilòmetres, i Roger Gómez i Carla Valldeoriola en els 5.
Montiel domina amb autoritat els 10 quilòmetres
El triatleta de Callús i membre del Cidade de Lugo Fluvial, Guillem Montiel s'ha proclamat vencedor de la prova de 10 quilòmetres amb un temps de 30'48". Montiel ha imposat un ritme altíssim, prop de 3 minuts per quilòmetre, que li ha permès escapar-se aviat i mantenir una renda confortable fins al final. El segon classificat ha estat Mourad El Bannouri, de l'Avinent Manresa, que ha arribat a més de dos minuts del guanyador. El podi l'ha completat Aleix Solergibert, també de l'equip manresà, amb 33 minuts i 51 segons.
En la categoria femenina, la victòria ha estat per a Núria Cascante, atleta berguedana de l'Avinent Manresa, que s'ha imposat en la distància llarga amb un temps de 41'47". La lluita pel podi ha estat molt ajustada i no s'ha resolt fins als últims metres dels 10 quilòmetres. Finalment, Eva Muñoz (Avinent Manresa) ha aconseguit la segona posició, mentre que Paula Expósito, de l'Atp Endurance, ha completat el tercer lloc del podi.
Triomf d'equip per a l'Avinent Manresa als 5 quilòmetres
En la distància curta, de 5 quilòmetres, la victòria masculina ha estat per a Roger Gómez, de l'Avinent Manresa, que ha aturat el cronòmetre en 15'5", millorant amb escreix el temps del vencedor de l'any passat. Al seu darrere, han completat el podi els també atletes de l'Avinent Òscar Serra i Yassin Aziri, segon i tercer, respectivament.
Entre les dones, Carla Valldeoriola s'ha endut la primera posició amb 19'25", seguida d'Alba Gallardo i Lia Gómez, que han completat un podi íntegrament bagenc.
Una cursa popular que manté el seu esperit
La Cursa Urbana de Manresa ha tornat a demostrar per què és una de les cites més estimades del calendari esportiu manresà. Atletes experimentats, corredors amateurs i famílies s'han barrejat en una mateixa línia de sortida, compartint esforç i il·lusió.
Malgrat el fred i el vent que han acompanyat la matinal esportiva, el bon ambient i la participació massiva han estat protagonistes d'una jornada que ha celebrat vint edicions i que ha consolidat la prova com una festa de l'esport popular a Manresa.