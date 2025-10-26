El CN Manresa cau amb dignitat a la piscina del poderós Elx (15-9)

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha ofert una bona imatge malgrat la derrota per 15-9 a la piscina del Club Waterpolo Elx Selecte, un dels màxims favorits a l'ascens a Primera Divisió estatal. Els manresans han sabut redreçar un partit que havia començat molt costa amunt, amb un primer quart dominat clarament pels locals, i han mantingut un joc competitiu fins al final.
Un inici demolidor dels locals
L'Elx, amb diversos jugadors que han estat internacionals, com Aguilar, Marsal o de Lera, ha sortit disposat a deixar clar des del començament el seu potencial. El primer quart ha acabat amb un contundent 8-2, un resultat que semblava que podia conduir a una golejada històrica.
Tanmateix, l'equip de Torilo no s'ha rendit. Amb bon joc i coratge, els manresans han aconseguit equilibrar el duel en el segon període. Als gols inicials de Puerta i Mayol s'hi han sumat dos de Martín i un més del capità Mayol, cosa que ha permès guanyar el parcial 1-3 i situar el marcador en 9-5 al descans.
Igualtat i resistència fins al final
Després del descans, el partit s'ha mantingut obert. El tercer quart ha acabat amb empat a dos gols, amb les dianes visitants obra de Urgeles, mentre que el CN Manresa ha continuat mostrant solidesa defensiva i una bona circulació de pilota.
En el tram final, però, la major profunditat de banqueta i experiència dels locals ha acabat marcant la diferència. L'últim quart s'ha tancat amb un parcial de 4-2 favorable als alacantins, amb els gols manresans anotats per Martínez i Puerta, deixant el 15-9 final.
Bona imatge malgrat la derrota
Tot i el resultat, el CN Manresa ha mostrat una versió competitiva i combativa, confirmant el creixement de l'equip en aquest inici de temporada. Els bagencs han sabut plantar cara a un rival dissenyat per pujar de categoria, demostrant que poden ser un conjunt incòmode per a qualsevol adversari.