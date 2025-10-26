El CN Manresa Fibracat cedeix davant la Barceloneta B en un duel igualat i golejador (14-18)

El CN Manresa Fibracat ha caigut davant el CN Atlètic Barceloneta B (14-18) en un partit vibrant i ple de gols corresponent a la Lliga Catalana Femenina de Primera Divisió. Tot i la lleugera superioritat visitant, les manresanes han ofert una bona imatge i han competit de tu a tu fins al darrer període.
Un partit intens i equilibrat
El duel, disputat a les piscines Manel Estiarte, ha estat molt obert des del primer moment. Les jugadores de Rosell han mostrat un alt nivell ofensiu, però les barcelonines han sabut portar sempre la iniciativa en el marcador, aprofitant la seva major efectivitat en moments clau.
Amb intercanvis constants de gols i un ritme alt de joc, el partit s'ha mantingut obert durant els tres primers quarts. Tot i això, la Barceloneta B ha sabut gestionar millor els minuts decisius i ha ampliat el seu avantatge en el tram final per acabar imposant-se per 14-18.
Bona actuació ofensiva manresana
Malgrat la derrota, el CN Manresa Fibracat ha exhibit una bona capacitat anotadora. César, amb quatre gols, i A. Serracanta, amb tres, han estat les màximes realitzadores de l'equip bagenc. A l'altre costat, la gran protagonista del partit ha estat Argemí, autora de set gols que han estat decisius per al triomf barceloní.
Sensacions positives per a les manresanes
Tot i no poder sumar, les manresanes han deixat bones sensacions de joc col·lectiu i resistència davant un rival de nivell.