El Baxi Manresa esgarrapa una important victòria (79-77)

Partit d'infart al Nou Congost que ha acabat amb final feliç. El Baxi Manresa ha reaccionat a temps en un partit que dominava per onze punts al començar el tercer quart però que se li ha complicat i l'ha hagut de remuntar. Hugo Benítez ha estat el jugador clau. Però també s'ha de destacar la tasca en defensa de Kao i la grapa d'altres jugadors com Agustín Ubal i Louis Olinde. Sense oblidar dues cistelles de Grant Golden que aniran molt bé per a la confiança del nord-americà.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Archange Izaw-Bolavie han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Melwin Pantzar, Justin Jarowski, Stefan Lazarevic, Martin Krampelj i Tryggvi Hlinason, el del Surne Bilbao Basket. Olinde ha protagonitzat dues bones accions només començar. Una bona defensa sobre Pantzar ha acabat amb la pèrdua de pilota del base de l'equip biscaí. Al següent atac, anotava un triple que avançava el seu equip (3-2, minut 2). El Baxi Manresa no aconseguia trobar un ritme de joc que engresqués. Però tampoc ho aconseguia el seu rival. El ritme d'anotació era molt baix. No tant per les bones defenses sinó per les errades i les imprecisions a un i altre cantó (7-7, minut 5). Ni els tirs lliures eren garantia de res. Això sí, punt a punt, els manresans han aconseguit avançar-se. Després, una contra culminada de Gustav Knudsen posava quatre punts de distància els dos equips (11-7, minut 7). El Surne Bilbao Basket ha igualat la situació. Encara hagués pogut sortir-ne beneficiat si hagués trobat l'encert en les segones i terceres oportunitats que ha tingut després d'errar en el llançament. El trio arbitral adquiria la seva quota de protagonisme quan han castigat Agustín Ubal amb una antiesportiva quan l'uruguaià ha topat amb Hilliard durant un ràpid contraatac. Els bascos ho han sabut aprofitar anotant un tir lliure i una cistella (16-19, minut 10).
El Baxi Manresa ha remuntat el marcador. El partit seguia amb el mateix esquema. Cap equip tenia continuïtat i les errades eren la tònica dominant. El típic alley-hoop entre Dani Pérez i Kao ha estat una de les poques accions de la primera part que han fet vibrar el públic aplegat al Nou Congost. Minuts després, Pérez connectava amb Archi per fer una jugada similar. El belga no ha saltat tan amunt però els punts valien el mateix (30-26, minut 18). Una major intensitat defensiva del Baxi Manresa amb dos taps de Kao i set punts consecutius donaven als bagencs deu punts al seu favor. Jarowski encara ha tingut temps per anotar un llançament triple i Pérez ha tancat la primera part amb els seus dos primers punts de la tarda (39-30, minut 20).
El tercer quart ha començat amb els dos equips més encertats de cara al cèrcol rival. Hilliard despertava i començava a ser un perill per als defensors del Baxi Manresa. L'aportació de l'escorta permetia al Surne Bilbao Basket retallar diferències malgrat que el domini encara pertanyia als bagencs (52-46, minut 26). El nord-americà anava creixent. En anotació i en ego. Després d'anotar un triple s'encarava a la grada d'animació. El trio arbitral, tan primmirat en altres accions, deixaven aquesta sense cap sanció ni advertència. Paradoxalment, ha estat sense el seu jugador franquícia en pista quan els de Jaume Ponsarnau s'han avançat. El Baxi Manresa ha intentat no despenjar-se i només perdia de dos punts al final del tercer quart (58-60, minut 30).
El darrer període ha començat de la pitjor forma possible per als bagencs. Cinc punts encaixats i dues faltes en atac rebudes. Les decisions de Francisco Araña han fet encabritar el Nou Congost que prometia batalla fins al final. Reyes col·laborava a l'ambientació amb un 3+1 màgic (64-65, minut 35). Els biscaïns mantenien el lideratge, però el Baxi Manresa seguia ben viu. Però no podia permetre's cap errada. Amb això, quatre punts seguits de Grant Golden posaven l'empat a 76 a manca de 48 segons per acabar. Era el moment de les pissarres. Hilliard només anotava un tir lliure mentre que Benítez sumava dos punts per posar el Baxi Manresa al capdavant. Quedaven encara 31 segons. Hillard se l'ha jugat de tres sense encertar-la. Olinde capturava un valuós rebot i, a més, rebia personal. L'alemany n'errava un i covertia l'altra. 79-77 amb cinc segons per jugar. Ponsarnau reunia els seus jugadors per preparar el darrer atac. La bona defensa del Baxi Manresa ha obligat Frei a llançar gairebé des del mig del camp. El marcador ja no s'ha mogut i la victòria s'ha quedat a casa. La segona de la temporada.
Incidències: Francisco Araña, Vicente Martínez Silla i Carlos Merino han arbitrat el partit. Han eliminat Archange Izaw-Bolavie.