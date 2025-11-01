Diego Ocampo destaca l'ansietat i la resistència dels seus jugadors

Diego Ocampo ha emprat el mot ansietat en diverses ocasions durant la seva roda de premsa posterior a la victòria davant el Surne Bilbao Basket. El tècnic del Baxi Manresa ha relacionat aquesta ansietat amb la incomoditat que han viscut els seus jugadors durant molts minuts. Tot i que considera que aquests nervis formen part també d'un procés d'aprenentatge.
Un altre aspecte que Ocampo ha volgut destacar és el cansament dels seus jugadors a la sortida del tercer quart. L'entrenador gallec ho ha vinculat a la duresa de l'Eurocup i la manca d'experiència de molts dels seus jugadors en competicions d'aquest estil. "El Bilbao Basket ho ha sabut aprofitar", ha comentat. Tot i això, el Baxi Manresa ha resistit i això també ha estat posat en valor.
El Nou Congost ha estat el de les grans ocasions. Per a Ocampo, "el públic ens ha ajudat molt". Aquesta unitat entre afició i equip és important. Però començant per la unitat dins la plantilla. "L'ACB és molt difícil, el Bilbao Basket ha jugat molt bé i nosaltres n'hem d'aprendre. Però si estem junts ens en sortirem", ha comentat.
Un dels protagonistes del partit ha estat Grant Golden. El nord-americà s'ha mantingut en pista després de dues errades i ha anotat dues cistelles que han estat vitals. Ocampo ha comentat que "està una mica fora de lloc. Només una mica. Però confio en la seva presa de decisions. Segur que anirà més".
Entre el partit de dimecres passat i d'aquest vespre s'han xiulat 99 faltes. L'entrenador del Baxi Manresa no vol comentar el nivell de l'arbitratge i se centra en entendre el criteri per poder adaptar-s'hi.
Jaume Ponsarnau diu que l'ambient al Nou Congost ha estat fanàstic
L'entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, ha definit el partit com a "molt dur". L'exManresa ha lamentat no tenir la iniciativa i la manca de fluïdesa dels seus jugadors i ha situat el domini en el rebot com a clau per estar dins el partit. En canvi, ha quedat més satisfet de com han jugat el tercer quart. Al final, "ells han sabut guanyar". Sobre l'ambient, Ponsarnau ha estat taxatiu i l'ha definit com a "fantàstic".