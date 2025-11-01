El Baxi Manresa júnior cau davant el València Basket per un ajustat 87-89 a la Lliga U

El Baxi Manresa júnior ha perdut aquest divendres al Nou Congost davant el València Basket per 87-89, en un partit de la Lliga U de l'ACB que els manresans havien dominat fins als últims minuts. Tot i l'avantatge amb què afrontaven el darrer quart, els visitants han capgirat el marcador i s'han endut la victòria.
Avantatge inicial i final ajustat
El conjunt manresà ha començat el partit amb bon peu, imposant-se en el primer quart amb un 26-21. Tot i això, el València Basket ha aconseguit equilibrar el marcador abans del descans, arribant a la mitja part amb un ajustat 43-44. Després de la represa, el Baxi Manresa ha tornat a dominar, finalitzant el tercer període amb un 67-62 que feia presagiar una possible victòria local.
Tanmateix, en un últim quart molt disputat, el conjunt valencià ha estat més encertat i ha aconseguit remuntar el partit, deixant el marcador final en 87-89.
Pumarola, el jugador més destacat
El jugador més destacat del Baxi Manresa ha estat Pumarola, amb una actuació completa: 20 punts, 8 rebots i 21 de valoració, convertint-se en el referent ofensiu de l'equip.
Amb aquesta derrota, el Baxi Manresa sub22 suma una victòria i tres derrotes en la competició. L'equip buscarà refer-se en la pròxima jornada, en què dissabte visitarà la Fundación CB Canarias al pavelló Santiago Martín.