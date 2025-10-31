El Baxi Manresa busca ressorgir davant el Surne Bilbao Basket

La sort d'un calendari tan carregat com el que té el Baxi Manresa és que no hi ha temps per pensar en un partit després de la seva disputa. Contra el Surne Bilbao Basket (dissabte, 18.00h. DAZN), al Nou Congost, els bagencs buscaran passar pàgina de la derrota del passat dimecres contra el Bahcesehir. La desfeta va ser dura. No tant per la claredat del resultat sinó per les sensacions d'un equip que mai va fer la impressió de competir contra els turcs. El partit que jugaran aquest cap de setmana els deixebles de Diego Ocampo contra els de Jaume Ponsarnau adquireix una gran importància. El triomf evitaria que l'equip manresà entrés en una espiral negativa i, a més, calmaria un entorn que comença a posar-se nerviós i que atorga una gran importància al duel d'aquesta setmana.
Alfonso Plummer continua sent l'única baixa. El club no ha fet públic cap termini de recuperació. Diego Ocampo argumenta que la manca de terminis es deu a la voluntat de "no generar expectatives, principalment al jugador ja que a vegades això genera estrès". El porto-riqueny ha fet una prova aquest divendres, que ha estat positiva, i en farà una altra dilluns vinent. En funció del què passi dilluns "es farà el pla definitiu". Plummer és baixa per enfrontar-se al Surne Bilbao Basket i no és segura la seva presència a Múrcia. La idea del club bagenc és anar dia a dia. La resta de jugadors està en perfectes condicions.
La baixa de Plummer resta equilibri ofensiu al Baxi Manresa. Especialment, des de la línia exterior. "Ha de millorar però ens dona aquells onze o dotze punts que ara ens falten. Ara, sense queixar-nos ens hem d'equilibrar nosaltres mateixos. I això vol dir treballar bé en el rebot, circular bé la pilota i elaborar més entre tots", expressa Ocampo que sempre és més partidari de buscar solucions que excuses. També creu que és una oportunitat per a jugadors com Agustín Ubal i Gustav Knudsen per jugar més minuts i tenir més protagonisme.
Un dels jugadors que precisament va tenir més protagonisme que en jornades anteriors va ser Archanhe Izaw-Bolavie. Ocampo va aprofitar el partit contra el Bahcesehir per dosificar alguns jugadors i, de passada, va premiar el pivot belga pel seu bon treball als entrenaments. El seu entrenador li augura un gran futur si treballa i es deixa ajudar.
Ocampo sempre intenta buscar aspectes positius en totes les experiències que viu el Baxi Manresa i la derrota de dimecres passat contra el Bahcesehir no n'és cap excepció. "L'Eurocup és una competició exigent i això és bo. Sempre que una competició t'exigeix jugar al màxim, córrer al màxim, defensar bé, jugar intel·ligent... és bo. Podem aprendre moltes coses del partit de dimecres", expressa el tècnic del Baxi Manresa. En aquesta línia, l'entrenador gallec demana als seus jugadors estar ben concentrats i jugar amb la intensitat adient. "No pot ser que al minut u estiguis concentrats i al tres, no. Que del deu al vint, sí i que després no. Necessitem continuïtat", expressa. Ocampo espera una bona rebuda per part de l'afició i creu que la gent és conscient del rival que el Baxi Manresa va tenir l'altre dia. El què en cap cas posa en dubta és l'esforç dels seus jugadors a qui defineix com a "molt treballadors". Sobre la importància el resultat del partit d'aquest cap de setmana, Ocampo prefereix no encaparrar-s'hi i insisteix en la idea de fer bé les coses el màxim de minuts.
El Surne Bilbao Basket s'ha mostrat irregular aquest inici de temporada. Dues victòries jugant com a local davant San Pablo Burgos i Morabanc Andorra i dues derrotes com a visitant davant Unicaja Màlaga i Joventut. En canvi, a l'Eurocup la dinàmica és just la contrària. Els biscaïns van caure a casa contra el Peristeri i han guanyat en les seves visites a Brno (Eslovàquia) i Kutaisi (Geòrgia) per marges molt contundents. L'equip dirigit per Jaume Ponsarnau té en comú amb el Baxi Manresa la profunda renovació en la seva plantilla. Enguany han incorporat un total de set jugadors. Darrun Hilliard és el fitxatge de més renom després del seu pas per Baskonia i CSKA de Moscou. El nord-americà ha arrencat el curs amb una mitjana de 10,5 punts per partit.
El preparador del Baxi Manresa destaca del Surne Bilbao Basket l'escorta Justin Jaworsky. "És un jugador que impacta amb el seu tir de tres". I a part d'Hilliard també considera perillosos "dos bases que són l'extensió de l'entrenador a la pista". Dins la pintura el jugador més destacat és l'islandès Triggvi Hlinason.
Francisco Araña, Vicente Martínez Silla i Carlos Merino són els àrbitres designats per dirigir el partit.