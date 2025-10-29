El Baxi Manresa no té cap opció davant el Bahcesehir (67-81)

L'advertència que el Bahcesehir és un dels principals candidats a guanyar l'Eurcocup anava de debò. El Baxi Manresa ho ha comprovat en primera persona i ha caigut clarament davant els turcs en un partit en què no ha tingut cap opció. Els bagencs s'han vist ben aviat més de deu punts enrere i en cap moment no han estat capaços de revertir la situació. La derrota del Baxi Manresa no és dolorosa en clau Eurocup. Les sensacions sí que ho són de cara a dissabte. Davant el Bilbao Basket, els de Diego Ocampo hauran de millorar perquè els nervis no arribin al Nou Congost.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Gustav Knudsen, Marcis Steinbergs i Kaodirichi Akubundu-Ehiogu han format el cinc inicial del Baxi Manresa. El Bahcesehir ha sortit amb Caleb Homesley, Malachi Flynn, Mathew Mitchell, Trevion Williams i Tyler Cananaugh. Els turcs han imposat la seva força i han obert un primer forat (0-7, minut 2). Kao, des del punt de personal, ha estrenat el compte local. Però Williams feia el què volia sota el cèrcol aprofitant una major corpulència respecte Kao. A l'altra banda, el Baxi Manresa era incapaç de trobar situacions còmodes. Quan les trobava, la pilota tampoc no entrava a la cistella del seu rival. Obasohan ha vist com dues vegades l'anella escopia la pilota. Tot plegat feia que la selecció de tir del Baxi Manresa fos horrible.
Una sola cistella en joc als primers set minuts. Agustín Ubal ha estat l'únic jugador de l'equip bagenc que ha estat capaç d'encarar l'anella de Bahcesehir amb certes garanties. Massa sol per inquietar un rival que dominava el partit com volia (13-26, minut 10). Una innocent falta de Benítez a Flynn era una nova mostra que el Baxi Manresa estava lluny de competir el partit. Jugades aïllades com un triple de Marcis Steinbergs o dos punts de Max Gaspà no semblaven aquell click necessari per visualitzar un canvi d'escenari. El Baxi Manresa era incapaç d'encadenar dues o tres bones jugades. L'única sort que tenien els bagencs eren els tirs lliures que errava el seu adversari. Sis a la primera part. El 32-44 que el marcador assenyalava al descans semblava poc per les sensacions vistes sobre el parquet.
L'inici de la segona part no ha comportat tampoc un canvi de guió. Williams se seguia mostrant molt superior als pivots del Baxi Manresa. Fins que un parcial de 7-0 aconseguia que la distància baixés dels deu punts quinze minuts després (39-48, minut 24). La bona ratxa no ha durat massa als manresans. El desencert seguia sent la tònica dominant dels locals. I en defensa no és que les prestacions fossin massa millors. Per acabar de posar tedi al partit, els col·legiats, en especial el francès Thomas Bissuel, xiulava falta en cada acció de joc en què apreciava un mínim contacte.
Ja als darrers deu minuts semblava que qui tenia més ganes d'acabar el partit era el Baxi Manresa. Els turcs seguien jugant amb més alegria i ampliaven la seva renda des de l'exterior (46-69, minut 32). Kao era l'únic que feia gaudir el públic amb unes esmaixades que eren de poc consol. En joc, només hi havia no encaixar rècords negatius en competició europea. Com els 58 punts com a mínima anotació en tornejos continentals o la derrota més àmplia jugant com a local encaixada contra el Pau Orthez la temporada de l'Eurolliga. Aquell dia, els bagencs van caure per divuit de diferència. Al final, el Baxi Manresa ha salvat els dos. 67-81 que deixa mal cos.
Incidències: Uros Obrknezevic (Sèrbia), Thomas Bissuel (França) i Steve Bittner (Alemanya) han arbitrat el partit. Han eliminat Gustav Knudsen. Dani Pérez s'ha convertit en el jugador amb més partits europeus de la història del club manresà amb un total de 59 partits. Supera en un a Joan Creus.