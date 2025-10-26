El Baxi Manresa cau davant el poder d'Edy Tavares (87-75)

El Baxi Manresa no ha pogut tallar la ratxa com a local del Real Madrid. L'equip bagenc ha combinat estones de bon joc amb altres en què ha anat clarament a remolc del seu rival. Aquesta diferència de rendiment ha coincidit en bona part amb la presència d'Edy Tavares a la pista o a la banqueta. Grant Golden ha estat el líder anotador d'un equip que també ha tingut bones contribucions de Retin Obasohan, Álex Reyes i Louis Olinde.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Kaodirichi Akubundu-Ehiogu han format el cinc inicial del Baxi Manresa. El Real Madrid ha començat amb Theo Maledon, Alberto Abalde, Mario Hezonja, Trey Lyles i Edy Tavares. Olinde ha sumat els primers punts bagencs que han incrementat la seva renda amb una esmaixada de Kao i un triple d'Obasohan (0-7, minut 2). La reacció del Real Madrid ha estat ràpida.
Tavares ha estat el gran argument del conjunt local que ha propiciat que el Baxi Manresa quedés aturat amb els set punts inicials mentre que el seu equip començava a sumar amb continuïtat. Els de Diego Ocampo han estat més de cinc minuts sense anotar. Grant Golden ha trencat el parcial en contra aprofitant, en part, que Tavares era a la banqueta. El nord-americà ha trobat bones posicions a prop de la cistella per deixar el seu equip a una distància prudencial (21-17, minut 10).
Els madridistes mantenien la iniciativa. Però el Baxi Manresa no es desconnectava del partit. Obasohan seguia amb el recital ofensiu de dimecres passat a Salònica i seguia lúcid de cara a cistella. Hugo Benítez també anotava des del coll de l'ampolla i feia reaccionar Sergio Scariolo (28-27, minut 15). El triple de Chuma Okeke ha estat respost amb un 2+1 de Kao. Fins i tot, El Baxi Manresa ha gaudit de dues ocasions per avançar-se que no ha sabut aprofitar. En canvi, el Real Madrid sí que ha aprofitat el retorn de Tavares per respirar una mica. El pivot de Cap Verd s'ha fet amo de la situació. Només a la primera part ha realitzat un total de cinc taps. Olinde intentava que els blancs no s'escapessin en excés (42-35, descans).
Tavares ha continuat sent l'amo de la situació. Bones defenses, personals forçades i una esmaixada poderosa mantenien l'africà com a MVP del partit. Al Baxi Manresa li costava molt trobar bones posicions. El Real Madrid ho ha aprofitat per posar per primer cop la distància per sobre els deu punts (55-42, minut 27). El cop començava a ser perillós per als interessos del Baxi Manresa. Quan Tavares ha tornat a la banqueta Golden ha tornat a produir. El nord-americà ha estat important perquè els bagencs arribessin al darrer quart amb encara possibilitats (65-55, minut 30).
Les opcions del Baxi Manresa passaven per anotar i contenir els atacs del Real Madrid. Però no aconseguien cap de les dues coses. Dos punts en tres minuts eren massa pocs. A la pròpia cistella, Usman Garuba prenia el relleu a Edy Tavares i anotava després de capturar rebots ofensius. L'equip manresà ho seguia intentant, tot i que la dinàmica no l'afavoria gens. A més, Scariolo feia entrar de nou als jugadors titulars per acabar d'assegurar el partit. Tot i això, al Baxi Manresa encara li ha quedat fe per acabar el partit de la millor forma possible. Han estat a punt d'aconseguir que la derrota fos menor als deu punts. Però dues bones accions de Facundo Campazzo ho han elevat fins els dotze (87-75)
Incidències: Emilio Pérez Pizarro, Luis Miguel Castillo i Yasmina Alcaraz han xiulat el partit. Han eliminat Marcis Steinbergs. Alfonso Plummer s'ha perdut el partit per una lesió a l'abductor de la cama dreta.