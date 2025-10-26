Diego Ocampo marxa content amb l'actitud dels seus jugadors

Diego Ocampo ha volgut treure conclusions positives a la derrota del Baxi Manresa davant el Real Madrid. L'entrenador del Baxi Manresa va quedar satisfet amb "la lluita, l'entrega i l'actitud" dels seus jugadors davant un Real Madrid que "ha preparat molt bé el partit".\r\n\r\nLa clau del partit ha passat per la bona defensa que han fet els jugadors exteriors del seu rival i la intimidació d'interiors com Edy Tavares i Usman Garuba. "Això no ens ha permès circular bé la pilota. Ells han aconseguit deu punts d'avantatge i no ho hem pogut reduir".\r\n\r\nOcampo confia que l'experiència al Movistar Arena serveixi al Baxi Manresa per millorar "en atacar defenses de bon nivell i circular bé la pilota". El gallec ha emfatitzat en la lluita que han mostrat tots els seus jugadors.\r\n\r\nEl tècnic del Real Madrid felicita els seus jugadors\r\n\r\nL'entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha volgut felicitar els seus jugadors pel bon partit que han jugat. L'italià ha tingut bones paraules cap al rival. "No és fàcil jugar contra el Baxi Manresa. Ho demostren un any rere un altre", ha comentat.\r\n\r\nPer a Scariolo, la clau del partit "ha estat el rebot a partir de la segona part. Gràcies al rebot hem controlat el partit".\r\n