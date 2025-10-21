El Baxi Manresa assalta la pista del mític Aris de Salònica (79-86)

La primera victòria fora de casa del Baxi Manresa també havia d'arribar. I ha arribar davant l'Aris de Salònica. Possiblement, ha estat el partit més coral de la temporada. Però han sobresortit Retin Obasohan, el que més, Agustín Ubal i Alfonso Plummer. El partit ha tingut de tot. Un primer quart de clar domini bagenc. Un segon, on l'Aris ha equilibrat la situació. Un tercer, en què els dos equips s'han mantingut frec a frec. I un darrer període que ha sentenciat a favor dels bagencs.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Kaodirichi Akubundu-Ehiogu han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Brice Jones, Bryn Forbes, Arnoldas Kulboca, Ronnie Harrel i Steven Enoch. El sorollós ambient que hi havia al Palais de Sports no ha impressionat el Baxi Manresa. Una penetració de Pérez i un triple de Reyes li donaven un primer avantatge (0-5, minut 2). L'Aris no trobava cistella. Obasohan ha ampliat més l'avantatge del seu equip abans que els grecs s'estrenessin des del punt de personal. El tir lliure era l'única forma que tenien els hel·lens per anotar. Han passat més de cinc minuts fins que han aconseguit la primera cistella en joc. En canvi, el Baxi Manresa trobava diferents formes de producció (3-14, minut 6). Tot i això, la primera cistella de l'Aris l'ha alliberat i ha aconseguit acostar-se al marcador. També hi contribuïen les nombroses personals xiulades a l'equip manresà. A la primera part n'ha rebut onze per només cinc del seu oponent. Per sort per als de Diego Ocampo no tots els llançaments lliures del rival tenien èxit. Un encert que sí que ha trobat Alfonso Plummer. El porto-riqueny ha anotat tres triples seguits sense error que han disparat de nou el seu equip (18-27).
L'Aris ha dominat el principi del segon quart. Punt a punt anaven descomptant diferència. Dels nou de desavantatge han passat primer a set. I després a cinc, tres, dos i un (31-32, minut 15). Ocampo ha decidit aturar-ho i ha cridat els seus jugadors per donar-los instruccions. Malgrat una cistella d'Hugo Benítez, els grecs han culminat la remuntada. El Baxi Manresa semblava un equip diferent al dels primers deu minuts. Fins que ha aconseguit un parcial de 0-6 que el posava de nou al capdavant (36-40, minut 17). Aquesta ratxa ha estat un petit miratge ja que l'Aris ha respost amb un 7-0. Steinbergs ha convertit el seu segon triple per empatar a 43. I Obasohan ha forçat tres tirs lliures a manca de mig segon per arribar al descans. El belga només n'ha transformat un (43-44).
Les forces s'han mantingut equilibrades tornant dels vestidors. Obasohan seguia fallant tirs lliures. Però es mostrava encertat en el llançament de tres, la pressió i la penetració. El belga ha sumat vuit punts seguits i compensava el seu mal percentatge des del punt de personal (53-56, minut 25). La igualtat era màxima. El domini corresponia al Baxi Manresa per una distància mínima. Però qualsevol errada podia alterar la situació. Agustín Ubal i Alfonso Plummer també erraven tirs lliures en la dinàmica general de l'equip. El de Puerto Rico s'ha rescabalat després en anotar-ne tres de seguits. Han estat els darrers punts del tercer quart (64-66).
Steinbergs ha continuat amb el seu bon partit amb una cistella que posava la distància per sobre una possessió. El Baxi Manresa ha tingut dues opcions d'escapar-se un xic més del seu rival. A la tercera sí que ho ha aconseguit. Ubal ha sumat nou punts seguits per situar un marcador esperançador (66-79, minut 34). Els manresans assolien la seva màxima renda quan el partit s'acostava al tram final. Però no estava decidit ni de bon tros. Ocampo demanava temps mort quan el seu equip ha rebut un parcial de 0-4. Una combinació entre Benítez i Louis Olinde acaba amb dos punts de l'alemany i el missatge que el Baxi Manresa no es relaxava tot i anar guanyant. Els manresans han intentat esgarrapar segons al rellotge i allargaven les possessions. Potser en excés i això ha motivat algunes pèrdues que han donat alè a l'Aris. Els grecs s'han situat a només sis punts. Però una nova penetració d'Obasohan gairebé ha sentenciat la confrontació (77-85) ja al darrer minut. Els darrers segons han estat ja de pur tràmit. 79-86 per sumar la primera victòria lluny del Nou Congost.
Incidències: Borys Ryzhyk (Ucraïna), Kristaps Konstantinovs (Letònia) i Stefan Calic (Sèrbia) han dirigit el partit. Han eliminat Dani Pérez. Max Gaspà ha estat el jugador descartat per part del Baxi Manresa.