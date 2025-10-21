Diego Ocampo: «Hem jugat amb molt caràcter»

Diego Ocampo era la cara de la felicitat després de la victòria contra l'Aris de Salònica. L'entrenador del Baxi Manresa ha destacat el bon inici dels seus jugadors en diverses facetes del joc com la defensa, la circulació de pilota i l'encert en el llançament de tres punts. En aquest sentit, Alfonso Plummer ha estat el més destacat. "Tot això ens ha donat confiança", ha valorat Ocampo. En canvi, la situació ha canviat al segon quart quan "l'Aris ha millorat i hem tingut un moment crític".\r\n\r\nA la segona part, el Baxi Manresa ha tornat a defensar millor, amb més solidesa en l'u contra u i controlant el rebot. Retin Obasohan ha estat un jugador important en aquest tram. Però Ocampo més que destacar l'anotació del belga s'ha centrat en l'activitat defensiva que ha permès córrer l'equip manresà. Una de les poques crítiques del tècnic del Baxi Manresa ha estat sobre el bàsquet control del tram final. "No és el camí. Hem d'atacar, prendre avantatge i no pensar si el partit està guanyat o no".\r\n\r\nPerò, en línies generals, Ocampo estava molt satisfet pel caràcter mostrat per tot l'equip. "Hem defensat bé i hem mogut bé la bola davant un bon equip i un gran ambient", ha dit en mode de conclusió.\r\n