Dani Pérez atrapa Joan Creus en nombre de partits jugats en competició europea

Dani Pérez ha afegit a Salònica un altre rècord personal des de la seva arribada al Baxi Manresa. Qui és el màxim assistent en la història de l'entitat, ha igualat el mític Joan Creus com a jugador amb més partits disputats en competició europea amb la samarreta bagenca. Tots dos en duen 58. Contra el Bahcesehir, sempre que jugui, Pérez es convertirà en líder en solitari.\r\n\r\nCreus va disputar competicions europees amb l'equip manresà durant cinc temporades repartides en tres competicions: Copa Korac (28 partits), Recopa (14) i Eurolliga (16). Pérez ho aconseguit també en cinc temporades si bé l'actual tot just ha començat. El motiu que explica que el de l'Hospitalet de Llobregat hagi necessitat menys temps és el format de la Basketball Champions League i el bon rendiment del Baxi Manresa en aquesta competició. Pérez suma 54 partits a la BCL i n'ha afegit 4 a l'Eurocup.\r\n\r\nEl següent classificat en el rànquing de partits jugats en competició europea pot sorprendre. Lisard González va jugar 55 partits. En tots ells va coincidir amb Joan Creus. Darrera d'aquests jugadors s'hi troba Jordi Singla amb 48. Tanca les cinc primeres posicions Marcis Steinbergs amb 46. El letó és l'estranger amb més partits disputats amb els bagencs en competicions europees i l'únic dels cinc, apart de Pérez, que pot seguir sumant. Si continua comptant amb la confiança de Diego Ocampo atraparà Singla en 2 partits, Lisard en 9 i Creus en 12. A la fase regular de l'Eurocup li queden 14 partits.\r\n\r\nMés de cent jugadors han jugat com a mínim un partit en competició europea des del debut la temporada 1971/72.\r\n