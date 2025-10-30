Diego Ocampo: «La continuïtat és la clau per competir»

Diego Ocampo ha trigat més estona de l'habitual en aparèixer a la sala de premsa després del partit contra el Bahcesehir. El gallec ha lamentat que el seu equip no hagués executat aspectes que havien parlat durant el darrers dies. El tècnic del Baxi Manresa no critica mai als jugadors per errar un tir. Però és més en altres aspectes com la lluita en el rebot o la concentració. I aquests aspectes avui li han faltat al Baxi Manresa per competir el partit contra un Bahcesehir que d'entrada ja és millor. Un aspecte estadístic que il·lustra aquestes mancances és que els jugadors manresans només han capturat set rebots després d'errar trenta set llançaments. "La continuïtat és la clau per competir", ha resumit l'entrenador.\r\n\r\nL'entrenador del Baxi Manresa també ha considerat claus els primers cinc minuts. “No hem estat concentrats. Hem de convèncer l'equip per fer coses bé tot el partit, estar més concentrats i ser més consistents”, ha explicat Ocampo.\r\n\r\nMalgrat la derrota, l'entrenador del Baxi Manresa ha trobat aspectes positius com la millora durant el partit de jugadors que necessiten confiança com Grant Golden i Archange Izaw-Bolavie. O “començar a circular bé la pilota a partir del minut 36”. En cap cas no ha vist una mala actitud en els seus jugadors però ha lamentat el mal partit que han ofert a uns aficionats que han animat tota l'estona l'equip.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Baxi Manresa no té cap opció davant el Bahcesehir (67-81) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\nMarko Barac felicita els seus jugadors pel seu caràcter lluitador\r\n\r\nL'entrenador del Bahceshir, Marko Barac, ha destacat que el seu equip ha controlat tot el partit de principi a fi i ha elogiat la lluita que han ofert tots els jugadors disputant cada pilota que hi havia en joc. L'única llacuna que ha vist el serbi dins la seva plantilla ha estat el mal percentatge en el tir lliure.\r\n\r\nAbans d'acabar la seva compareixença davant els mitjans, Barac ha elogiat l'atmosfera que s'ha viscut al Nou Congost.\r\n