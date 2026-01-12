Manresa acollirà el II Fòrum de Documentalistes amb debat sobre la no-ficció contemporània

El pròxim dissabte 17 de gener, Manresa serà seu del II Fòrum de Documentalistes, una trobada que analitza els reptes creatius, industrials i ètics del documental contemporani. L'esdeveniment, organitzat per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya amb el suport de Proa-Prodocs i l'Ajuntament de Manresa, a través de Manresa Film Office, reunirà alguns dels documentalistes més destacats de l'Estat, inclosos diversos guanyadors del Goya al Millor Documental, i proposa un programa que combina conferències, intercanvi professional i taules obertes al públic.
Debat i reflexió sobre la no-ficció
El Fòrum se celebrarà a l'Auditori de la Plana de l'Om de les 10 del matí a 1/4 de 8 del vespre i inclou cinc sessions que recorren el procés creatiu "de la idea a la pantalla", els costos i l'accés a arxius audiovisuals, la no-ficció en l'educació, la harmonització dels ajuts i contractes amb televisions autonòmiques i les aplicacions de la intel·ligència artificial en producció i creació. Les taules obertes permetran al públic general intercanviar opinions amb els professionals, amb un aforament limitat que requereix inscripció prèvia abans del 14 de gener enviant un correu electrònic a raragall@proafed.com.
Una oportunitat per a professionals i ciutadania
Amb aquesta segona edició, el Fòrum vol consolidar-se com un espai estable de pensament i trobada per al sector documental, abordant la sostenibilitat econòmica, la circulació de les obres, la seva arribada a noves audiències i el paper del documental en l'àmbit educatiu. La trobada converteix Manresa en un escenari clau per reflexionar sobre l'estat de la no-ficció a Espanya, amb veus de primer nivell i amb la voluntat de compartir aquest debat amb la ciutadania.