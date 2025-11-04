El Baxi Manresa busca consolidar el seu lloc a Europa a Klaipeda

La competició no dona treva al Baxi Manresa que davant el Neptunas Klaipeda (dimecres, 18.00h. Esport3) afrontarà la sisena setmana consecutiva amb doble confrontació. Serà l'inici d'un llarg viatge ja que l'equip bagenc no tornarà a casa des de Lituània sinó que anirà directament cap a Múrcia per jugar dissabte el partit corresponent a la Lliga Endesa.
Els manresans s'han mostrat irregulars tan en joc com en resultats però tenen davant l'equip báltic una oportunitat de consolidar-se dins les posicions de play-off a l'Eurocup. El tram final de la primera volta marcarà quin ha de ser l'objectiu esportiu del Baxi Manresa. Apart del Neptunas Klaipeda, al Baxi Manresa li queda jugar contra el Club i el Reyez Venècia fora de casa i rebre al Nou Congost l'Hamburg.
Marc Estany ha explicat que "l'equip entrena amb la mateixa intensitat des del primer dia independentment de si venim de guanyar o de perdre. Evidentment, si vens d'una victòria com la de l'altre dia l'estat d'ànim és més positiu però el treball del dia a dia és el mateix".
El Neptunas Klaipeda va sorprendre tothom la passada jornada quan es va imposar al Cedevita Olimpia en pista contrària (91-94) en un partit que va dominar al primer quart per rendes properes als 20 punts. Les coses no li van anar tan bé el passat cap de setmana a la seva lliga nacional i va caure davant el Siauliai.
Estany defineix el Neptunas Klaipeda com "un equip diferent als que fins ara ens hem enfrontat a l'Eurocup perquè tenen només un nord-americà". L'ajudant de Diego Ocampo comenta que "juguen un joc més europeu, es passen bé la pilota i tots els jugadors tiren molt bé de tres punts". El Baxi Manresa afrontarà el partit basant-se en ell mateix per intentar ser el màxim de competitiu possible.
El rival del Baxi Manresa és un històric del bàsquet del seu país que sempre ha viscut a l'ombra del Zalguiris de Kaunas i el Lietuvos Rytas. No ha aconseguit mai cap títol ni de lliga ni de copa a la màxima categoria tot i que ha jugat algunes finals en ambdues competicions. En canvi, és un habitual de l'Eurocup. Per veure el Neptunas Klaipeda amb un títol cal remuntar-se a l'any 1966 quan van guanyar el Campionat de la República Socialista Soviètica de Lituània, que era un campionat regional per sota de les competicions d'abast estatal. L'exBaskonia Arvydas Macijauskas és el jugador més destacat que ha jugat amb el Neptunas Klaipeda.