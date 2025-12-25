Protecció Civil demana avançar la tornada a casa per Nadal i endarrerir-la per Sant Esteve

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat aquest dijous avançar els desplaçaments per carretera el dia de Nadal i tornar a casa "el més aviat possible", així com endarrerir-los l'endemà, dia de Sant Esteve, a causa del temporal. Ho ha recomanat en una atenció als mitjans des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Pel que fa a la previsió de fort onatge, ha avisat que la mitjana d'altura de les onades serà de quatre metres, però preveuen que puguin arribar als 10 metres. S'ha enviat una Es-Alert als telèfons mòbils dels 19 municipis costaners de l’Alt i el Baix Empordà per la previsió de fort onatge en aquestes dues comarques entre aquest dijous i divendres.
"Com més aviat puguem fer les tornades cap a casa, millor, perquè com més avançada sigui la tarda, aquest temporal anirà agafant més intensitat i també aquestes pluges", ha assegurat Solé. De cara a aquest divendres, ha recomanat optar per franges horàries que s'acostin el més possible al migdia.
Entre 200 i 250 litres
A més, Solé ha previst que en tot el període de pluges d'aquestes dues jornades es puguin acumular entre 200 i 250 litres, sobretot al nord-est del país. També ha advertit que en moments puntuals la intensitat pot ser de 20 litres en 30 minuts. Tot això tindrà una afectació principal als rius de la zona del nord, com ara el Ter, el Fluvià, la Muga, la Tordera, el Foix i el Llobregat. Per aquest motiu, ha demanat prioritzar les carreteres principals per desplaçar-se i evitar travessar rieres.
Pel que fa a les nevades, Solé ha afirmat que es podrà veure neu a partir de les cotes de 300 metres i "gruixos importants" a la zona del Pirineu, especialment al Ripollès en zones com Vallter i la vall de Núria.
Es-Alert a l'Empordà per fort onatge
Cap a les onze del matí, Protecció Civil ha enviat un Es-Alert als municipis costaners de l’Alt i Baix Empordà, per la previsió de fort onatge. De fet, aquest temporal marítim s’espera fort des del Garraf cap al nord, tot i que pot ser especialment virulent a l’Empordà. Els 19 municipis a què s'ha enviat l'alerta són: Portbou, Colera, Llançà, Port Selva, Cadaqués, Roses, Castelló Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina Aro i Sant Feliu Guíxols.
Els serveis d’emergències reclamen a la ciutadania extremar les precaucions, respectar els tancaments d’accés als punts del litoral, i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims. També demanen trucar al 112 en cas d’emergència. Protecció Civil manté en fase d’alerta el pla Inuncat. Alguns ajuntaments han pres mesures davant d’aquesta situació, com és el cas del de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.
El municipi ha decidit tancar i prohibir l’accés a tot el passeig marítim de Platja d’Aro, així com l’accés a totes les cales i camins de ronda de la façana marítima. També ha emès un avís al Club Nàutic Port d’Aro perquè tanqui i prohibeixi l’accés a l’espigó de la marina, i aquest dimecres es van fer treballs d’obertura de la desembocadura del riu Ridaura, d’on es va retirar la sorra de la platja acumulada en aquest punt.