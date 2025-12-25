Alerta pel temps aquest Nadal: pluges fortes, neu i vent a gairebé tot el país

El dia de Nadal comença amb avisos per pluges, vent, neu i mal estat de la mar a gairebé tot el país que s'allargaran durant tota la jornada i fins a Sant Esteve. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per les probabilitats d'acumulacions d'aigua de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores al nord-est del país, sobretot a les comarques de Girona i Osona.
A més, la neu ens acompanyarà en cotes baixes durant la jornada d'aquest dijous i per Sant Esteve i ha activat les alertes a les carreteres i Protecció Civil recomana conduir amb el dipòsit ple i cadenes. Les precipitacions en forma de neu afectaran 15 comarques, sobretot, l'Alt Pirineu, però també a comarques de l'altiplà central així com el Solsonès i la Terra Alta. Al Ripollès, on la cota de neu serà més alta, s'esperen acumulacions molt notables gràcies a una llevantada que pot deixar pluja abundant a les comarques gironines.
El Meteocat ha activat un avís groc per la possible acumulació de 5 centímetres a partir de 600 metres en un total de 15 comarques:
-
Alta Ribagorça
-
Pallars Jussà
-
Pallars Sobirà
-
Alt Urgell
-
Solsonès
-
Segarra
-
Conca de Barberà
-
Anoia
-
Terra Alta
-
Ripollès
-
Berguedà
-
Baix Ebre
-
Priorat
-
Ribera d'Ebre
-
Garrigues
Pluges fortes a set comarques
L'avís de perill per la intensitat de les pluges es concentra a 7 comarques del litoral nord-est: el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà. Es preveu que les pluges comencen a partir de migdia d'aquest dijous 25 de desembre i s'intensifiquin fins divendres 26, per Sant Esteve.
Meteocat també ha emès un avís per acumulació de pluges, sobretot a les comarques gironines, que és de nivell alt i afecta nou comarques: el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla d'Estany, la Selva, Osona i el Vallès Oriental.
Alertes per vent i estat de la mar
El Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i la Selva són les comarques en què el Meteocat ha activat l'alerta groga durant aquest dijous per forts vents que podrien superar els 20 m/s. Fet que provoca l'avís per mal estat de la mar, amb onades que podrien superar els 4 metres, sobretot a la costa de l'Alt i Baix Empordà on l'onatge serà molt fort i l'avís és de perill màxim.