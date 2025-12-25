25 de desembre de 2025

Societat

Alerta pel temps aquest Nadal: pluges fortes, neu i vent a gairebé tot el país

La jornada de Nadal estarà travessada pel perill de les pluges i de la neu a les comarques del nord i nord-est del país i a les carreteres

Publicat el 25 de desembre de 2025 a les 09:33
El dia de Nadal comença amb avisos per pluges, vent, neu i mal estat de la mar a gairebé tot el país que s'allargaran durant tota la jornada i fins a Sant Esteve. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per les probabilitats d'acumulacions d'aigua de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores al nord-est del país, sobretot a les comarques de Girona i Osona.

 

A més, la neu ens acompanyarà en cotes baixes durant la jornada d'aquest dijous i per Sant Esteve i ha activat les alertes a les carreteres i Protecció Civil recomana conduir amb el dipòsit ple i cadenes. Les precipitacions en forma de neu afectaran 15 comarques, sobretot, l'Alt Pirineu, però també a comarques de l'altiplà central així com el Solsonès i la Terra Alta. Al Ripollès, on la cota de neu serà més alta, s'esperen acumulacions molt notables gràcies a una llevantada que pot deixar pluja abundant a les comarques gironines.

 

El Meteocat ha activat un avís groc per la possible acumulació de 5 centímetres a partir de 600 metres en un total de 15 comarques:

  • Alta Ribagorça

  • Pallars Jussà

  • Pallars Sobirà

  • Alt Urgell

  • Solsonès

  • Segarra

  • Conca de Barberà

  • Anoia

  • Terra Alta

  • Ripollès

  • Berguedà

  • Baix Ebre

  • Priorat

  • Ribera d'Ebre 

  • Garrigues

Pluges fortes a set comarques

L'avís de perill per la intensitat de les pluges es concentra a 7 comarques del litoral nord-est: el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà. Es preveu que les pluges comencen a partir de migdia d'aquest dijous 25 de desembre i s'intensifiquin fins divendres 26, per Sant Esteve. 

Meteocat també ha emès un avís per acumulació de pluges, sobretot a les comarques gironines, que és de nivell alt i afecta nou comarques: el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla d'Estany, la Selva, Osona i el Vallès Oriental.

Alertes per vent i estat de la mar

El Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat i la Selva són les comarques en què el Meteocat ha activat l'alerta groga durant aquest dijous per forts vents que podrien superar els 20 m/s. Fet que provoca l'avís per mal estat de la mar, amb onades que podrien superar els 4 metres, sobretot a la costa de l'Alt i Baix Empordà on l'onatge serà molt fort i l'avís és de perill màxim.

 

 

