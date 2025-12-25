Restriccions i talls a més d'una vintena de carreteres per la neu

La neu que cau a part del país aquest dia de Nadal obliga a circular amb cadenes en una vintena de carreteres, majoritàriament de muntanya. Estan afectades la C-28 al Port de la Bonaigua, l'N-141 a Bossòst, la C-142b al pla de Beret, la C-462 i la C-563 a Josa i Tuixén, l'L-500 i l'L'-501 a la Vall de Boí, l'LV-5004 a Espot i l'LV-4036 a Llers de Cerdanya.
També l'LP-4033a i l'LP-4033b a Bellver de Cerdanya, l'LV-5224 a Sort, l'L-503 a la Torre de Cabdella, l'LV-4241 entre Lladurs i Guixers, l'LV-5055 entre Vielha i Vilamós i l'LV-5052 a Vielha e Mijaran. A més, també estan afectades l'L-911 entre Isona i Conca Dellà, l'LV-5131 entre Sort i Soriguera i a Valls d'Aguilar, l'LV-4037 a Prullans i l'LV-5223, LV-5223 i LV-5225 a Sort.
A banda de les carretes per les quals cal circular amb cadenes, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que està restringit el pas de camions a l'N-260 entre Xerallo i Pont de Suert i entre Ribera d'Urgellet i Soriguera. Passa el mateix a l'N-230 entre Vilaller i Vielha e Mijaran, on Trànsit concreta que la restricció afecta els vehicles articulats.
A més, està tallada la BV-4024 a Coll de Pal per la presència de neu i vent a la carretera. L'AP-7, que estava tallada en el tram d'Aldea direcció Tarragona per un accident, ja s'ha reobert. I la GIV-4016, a la Collada de Toses, també està tallada en ambdós sentits per la neu.