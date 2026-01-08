Els Comuns celebren l'acord pel finançament i insten Junts a sumar-s'hi

Reacció dels Comuns a l'acord pel nou finançament. El portaveu David Cid ha celebrat el resultat de la trobada entre Pedro Sánchez i Oriol i ha recordat que la necessitat d'un nou model és una "llarga reivindicació" de la formació. "És important que Catalunya aconsegueixi victòries i avenços com aquest", ha assegurat Cid. Els Comuns demanen que el nou model respecti els principis d'ordinalitat i singularitat mentre que demanen que els 4.700 milions d'euros de nous recursos es destinin a blindar serveis públics i garantir l'estat del benestar, amb les polítiques d'habitatge com "el nou pilar". Per altra banda, Cid també ha demanat a Junts que se sumi al nou model: "O es posen al costat de blindar els serveis públics, o es posen al córner de la cridòria". Cal recordar que l'aprovació del nou model haurà de passar pel Congrés i que el vot de Junts serà imprescindible. Informa Lluís Girona.\r\n