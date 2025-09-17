Illa rebaixa la tensió amb Hisenda pel finançament i defensa Montero: «És un gran actiu»

Ni xoc, ni enfrontament. Si en els darrers dies podia semblar que Salvador Illa apujava el to contra el Ministeri d'Hisenda per exigir el compliment dels pactes sobre el finançament, el president ha mirat de rebaixar la tensió en una entrevista aquest dimecres a Onda Cero, a Madrid. "No estic enfrontat amb María Jesús Montero, en absolut; és una gran política, molt competent i un actiu per encarrilar el finançament", ha indicat. Hi ha discrepàncies? "No hi ha xoc, hi ha un treball complex que estem fent i que donarà resultats positius", ha insistit Illa.
El president no ha pogut assegurar que el govern espanyol garanteixi la recaptació del 100% de l'IRPF, com estableix el pacte del PSC amb ERC, i avalat pel PSOE. "No he sentit a ningú dir que no s'ha de millorar el sistema de finançament", ha dit, i ha recordat que no demana "privilegis", només que es desenvolupi l'Agència Tributària de Catalunya en el marc de la voluntat d'autogovern català. "És molt complex, però Montero està ajudant molt en això", ha reblat.
En les darreres hores, però, el Govern sí que ha fet evident que les posicions estan enfrontades. Tot just ahir, la portaveu, Sílvia Paneque, defensava la recaptació del 100% de l'IRPF, tal com demana ERC i fixa l'acord d'investidura, de manera progressiva. Ho deia després que hagués transcendit que el Ministeri d'Hisenda considera "inassumible" aquest punt de l'acord, i treballava en una proposta alternativa. El govern espanyol tampoc veu clar el principi d'ordinalitat, fonamental per al nou sistema.
La portaveu, a més, recordava que el fet que els governs català i espanyol siguin "del mateix color polític" -socialistes tots dos- pot facilitar "l'aproximació" al debat -les dues parts admeten que cal millorar el finançament de Catalunya-, però no necessàriament predetermina la posició de les dues parts. "Cada govern defensa allò en què té responsabilitats", deia.
També dimarts, Illa va envoltar-se de la patronal i els sindicats per signar una declaració conjunta en què reclama "a totes les parts implicades" -és a dir, també a Madrid- "concrecions i avançar" en el nou model de finançament, fonamentat en l'ordinalitat i la solidaritat, i també l'assumpció de les competències de l'IRPF per part de la Generalitat.
Unes hores més tard, el president ha aprofitat la visita d'aquest dimecres a Madrid amb motiu de la Diada per rebaixar el to i insistir que cal continuar treballant, també amb Montero, a qui ha agraït públicament -i també en privat- la feina que està fent en la carpeta que marcarà el futur de la legislatura, a Catalunya i a l'Estat.