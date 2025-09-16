Illa s'envolta de patronals i sindicats per reclamar a Madrid més concrecions amb el finançament

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reunit aquest dimarts el Consell de Diàleg Social, amb els principals sindicats i patronals. En ple debat sobre el finançament, Illa s'ha envoltat de Foment, Pimec, CCOO i UGT per exigir "a totes les parts implicades" que "avancin en la concreció i aprovació d'un nou model tan aviat com sigui possible i amb el consens polític necessari per fer-lo realitat". El missatge, dirigit a Madrid, arriba quan s'han començat a fer evidents les friccions entre la part catalana i el Ministeri d'Hisenda, que comanda María Jesús Montero, i que no veu viable que Catalunya pugui recaptar el 100% de l'IRPF, tal com han pactat el Govern i ERC, i com va avalar la direcció del PSOE. "No serà ni és fàcil; Catalunya no vol privilegis, sinó el que ens toca", ha dit el president.
En una declaració conjunta, la Generalitat, els sindicats i la patronal constaten que el model actual està caducat des del 2014 i tanquen files amb el finançament singular, que inclou el principi d'ordinalitat, la solidaritat amb la resta de territoris i l'assumpció de competències de l'IRPF per part de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Així, tal com van pactar socialistes i republicans, els agents econòmics i socials constaten que Catalunya ha anat assumint i exercint més competències que la resta de comunitats autònomes i reclamen el reconeixement d'aquesta "singularitat" en el nou sistema, a través d'un tractament bilateral amb l'Estat que no exclourà la participació catalana en els espais multilaterals.
Foment, Pimec, CCOO i UGT es fan seu, doncs, l'exigència d'una reforma del finançament en els termes previstos en l'acord polític que va permetre la investidura d'Illa, ara fa poc més d'un any. Donen suport també al resultat de la comissió bilateral del juliol, que posava les bases del nou model, tot i que relegava el principi d'ordinalitat a una voluntat del Govern no assumida per l'Estat, i no concretava la recaptació de l'IRPF i la resta dels impostos que es paguen a Catalunya. En la declaració conjunta, les parts reclamen desplegar la Hisenda catalana per gestionar els impostos i incrementar la capacitat normativa, de gestió, recaptació, liquidació i inspecció. I es diu específicament que el nou model ha de ser "respectuós amb els principis de solidaritat i ordinalitat".
El Govern i els agents socials també diuen que el nou model i la millora de l'autonomia fiscal han de servir per garantir el finançament correcte dels serveis públics, dinamitzar l'economia a través de l'impuls de l'activitat econòmica, donar suport a les Pimes, contribuir a la reindustrialització i incentivar projectes innovadors, i avançar cap a un model econòmic més competitiu, sostenible i just. "Volem expressar el nostre suport als acords que permeten l'impuls d'un model de finançament singular de Catalunya en el marc de la reforma del sistema de finançament i a l'assumpció de competències de l'IRPF per part de la Generalitat", conclouen.
Illa, acompanyat de la consellera d'Economia, Alícia Romero, Mònica Martínez Bravo, Miquel Sàmper i Jaume Duch, ha agraït a patronal i sindicats el suport al finançament singular, però també a la condonació del deute autonòmic del FLA, pactat entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, al pla del Govern contra els aranzels i als suplements de crèdit, que finalment l'executiu va aprovar amb el suport dels socis de la investidura. El president ha aplaudit el "sentit de país" dels agents econòmics i socials. "El nou finançament només serà possible amb acord, consens, lleialtat i col·laboració entre administracions", ha dit.
Múscul davant d'Hisenda
Els agents socials fan força pel finançament singular en un moment "complex" de la negociació. El Govern manté el compromís amb l'ordinalitat i la recaptació del 100% de l'IRPF, com ha dit aquest dimarts la portaveu, Sílvia Paneque, però aquestes pretensions topen amb la posició del Ministeri d'Hisenda. La ministra Montero no veu viable ni l'ordinalitat -l'Estat no la va assumir a la bilateral- ni tampoc considera assumible que Catalunya gestioni tot l'IRPF, encara que sigui de manera progressiva i més enllà de 2028. "Es poden produir diferents moments en la negociació on pot haver-hi elements a negociar per arribar a un acord", ha dit Paneque, que ha admès que malgrat la sintonia que hi ha entre els governs català i espanyol, cada un defensa els seus objectius.