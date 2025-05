ERC proposa un salari mínim català de 1.420 euros

Enmig del debat sobre la reforma de la jornada laboral -que Junts esmena a la totalitat-, ERC pressiona perquè hi hagi un salari mínim català. El partit proposa que aquest SMI sigui de 1.420 euros en 14 pagues, molt per sobre dels 1.184 que actualment són la referència a tot l'Estat. "A Catalunya, sous europeus" és la campanya que els republicans han encetat aquest dilluns després de presentar-la en roda de premsa.

Qui comanda la proposta és Laura Pelay, vicesecretària general de Món del Treball, Economia, Ciutadania i Partit Obert d'ERC. El primer pas d'aquesta proposta és que el grup republicà a Madrid ha registrat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per a la territorialització de l'SMI.

ERC considera que l'increment fins als 1.184 euros acordat entre PSOE i Sumar s'ha presentat com una "fita històrica", però que l'augment és "insuficient" per assolir els nivells recomanats per les organitzacions internacionals i per garantir unes condicions de vida dignes.

Pelay ha recordat que a Catalunya l'SMI establert per l'Estat queda "molt per sota" del llindar que marca la carta social europea, que recomana que el salari sigui, com a mínim, el 60% del sou mitjà. ERC ha reiterat, doncs, la necessitat d'una "actualització urgent i adaptada" a la realitat econòmica de Catalunya.

La vicesecretària ha argumentat que el fet que el govern espanyol mantingui el control exclusiu sobre la regulació laboral impedeix que la Generalitat pugui ajustar el SMI a la realitat econòmica catalana. "Això perpetua una desigualtat territorial que perjudica els treballadors de Catalunya", tal com ha advertit Pelay.