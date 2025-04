ERC vol augmentar les pensions per discapacitat almenys fins al 80% del salari mínim

El grup parlamentari d'ERC ha registrat una proposició de llei per modificar la normativa de la Seguretat Social per incrementar les pensions no contributives. Els republicans proposen augmentar les pensions per discapacitat almenys fins al 80% del salari mínim interprofessional (SMI) vigent. La modificació beneficiaria les persones amb un grau de discapacitat o malaltia crònica del 65% o més.

En declaracions a l'ACN, el diputat Carles Campuzano ha destacat que facilitar la vida autònoma de les persones amb discapacitat és una "demanda històrica" del col·lectiu. En cas que el text prosperi, caldria modificar després la llei general de la Seguretat Social, d'àmbit estatal, de manera que s'hauria de tramitar i validar al Congrés dels Diputats de forma definitiva.

Campuzano ha reiterat que l'objectiu és que hi hagi prou pensions per erradicar la pobresa entre el col·lectiu de la discapacitat, així com facilitar-ne la vida independent i autònoma. La modificació de llei busca així que les pensions ajudin a facilitar la incorporació de les persones afectades al mercat laboral.

La nova norma que proposa ERC recull altres peticions d'entitats i representants que lluiten pels drets de les persones amb discapacitat. Com ara l'eliminació del que, fins ara, era un requisit a complir per les persones amb discapacitat a l'hora de rebre l'ajuda: tenir en compte els ingressos dels membres de la família de la persona afectada. Els republicans alerten que aquesta obligatorietat vulnera el dret a una vida independent.

Quantia de la pensió

ERC vol que la nova llei fixi que la quantia de la pensió d'incapacitat no contributiva es fixi, en el seu import anual, a la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat. I que cadascuna de les pensions estigui determinada en funció de diverses regles.

D'una banda, que el càlcul de la quantia de les pensions no contributives (PNC) es realitzi en un còmput anual, i que només es compatibilitzi la prestació amb altres rendes o ingressos anuals de què disposi la persona sol·licitant i beneficiària. Per altra banda, que l'import anual de la PNC estigui fixat d'acord amb els criteris del paràmetre anterior, i ajustat proporcionalment. ERC entén que així es garantirà que la quantia resultant no sigui inferior a un 80% del salari mínim interprofessional vigent, garantit en 14 pagues anuals.

A més, es demana que la quantia de la PNC es calculi exclusivament en funció dels ingressos que percebi la persona amb dret a prestació. I que, en cap cas, no es prenguin en consideració per al càlcul de la prestació els ingressos o propietats dels seus familiars o persones amb qui hi convisqui.

La proposició de llei d'ERC -a la qual ha tingut accés l'ACN-, també marca que les quanties resultants calculades en aquest còmput anual siguin compatibles amb les rendes o ingressos anuals de la persona beneficiària, sempre que no excedeixin el 60% de l'import -en còmput anual- de la pensió no contributiva. A més, el text aposta perquè les persones afectades per una discapacitat o malaltia crònica en un grau igual o superior al 75% tinguin dret a un complement equivalent al 50% de l'import de la pensió.

La modificació que planteja Esquerra també introdueix la possibilitat que les persones que reben la pensió per discapacitat puguin treballar. Es tracta d'un canvi "substancial", segons Campuzano, perquè permetria fer compatible una prestació social amb tenir un lloc de feina. A més, s'aconseguiria establint uns criteris per a cada cas concret, i establint un topall d'ingressos que no es podria superar. Cal recordar que la prestació i els ingressos no poden superar una vegada i mitja la quantia total de la pensió.

Lliure d'impostos

Així mateix, ERC també intentarà, amb aquesta proposició de llei ja registrada al Parlament, que la pensió no contributiva per discapacitat estigui lliure de pagar impostos. En aquesta línia, el grup republicà proposa incorporar a la llei una exempció fiscal, tal com ja es fa en altres tipus de prestacions, com les de fill a càrrec.

El text també aposta per canvis en el llenguatge que s'utilitza a la llei estatal actual. ERC recull les recomanacions de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, amb l'objectiu d'adoptar un enfocament "més humà". És per això que Esquerra suggereix parlar de "discapacitat" i no d'"invalidesa". L'exposició de motius de la proposició de llei, signada per Campuzano i la portaveu del grup, Ester Capella, subratlla que les persones amb discapacitat necessiten més recursos i suports per aconseguir una "plena i efectiva" inclusió dins la societat.

Esquerra treballarà a partir d'ara per buscar consensos i acords amb els grups parlamentaris perquè la proposició de llei tiri endavant. Campuzano ja ha estat en contacte amb els sectors i les entitats de persones amb discapacitat -tant d'àmbit català com espanyol-, i confia que el text es pugui avalar, en primer lloc, a la cambra catalana.

Si el Parlament dona llum verda a la proposició de llei d'ERC, la cambra enviarà el text al Congrés, de la mà dels representants dels grups que el ple designi. Es tracta d'una legislació estatal amb prestacions que gestiona des de fa anys la Generalitat, però, tal com ha recordat Campuzano, qui defineix les "regles del joc" són el Congrés i Senat.