«És un atac frontal»: esmena a la totalitat de Junts a la reducció de jornada

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha anunciat aquest dilluns una esmena a la totalitat a la reducció de jornada que previsiblement aprovarà demà mateix el consell de ministres. La proposta, segons Nogueras, és un "atac frontal" a les petites i mitjanes empreses catalanes, i també al teixit dels autònoms del país. Nogueras ha lamentat que el govern espanyol no hagi volgut -segons la seva versió- negociar amb Junts, tot i que l'intercanvi de documents existeix des del 31 de desembre de l'any passat. "La llei és molt difícil d'agafar", ha lamentat Nogueras, que ha lamentat que no es vagi a l'arrel dels problemes del sistema productiu.

La dirigent independentista també ha aprofitat per carregar contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, per posar la "catifa vermella" a les polítiques que "destrueixen" el model de país. Des de fa mesos s'ha produït una peregrinació notable de dirigents i entitats empresarials a Waterloo per reunir-se amb Carles Puigdemont i demanar-li que freni la reducció de jornada. L'esmena a la totalitat arriba en un moment en què Junts intenta que Pedro Sánchez freni l'opa al Banc Sabadell després que el conseller de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), Pere Soler, acabés avalant l'oferta del BBVA a canvi de més finançament per a les pimes catalanes.

"El govern espanyol no ha volgut escoltar ni la patronal catalana, ni els sindicats catalans. Per tant, el primer que hauria de passar per retirar l'esmena a la totalitat és que el la Moncloa estigués realment disposada a negociar i a no girar l'esquena a Catalunya", ha indicat Nogueras, en referència a què hauria de passar per tal que Junts reconsiderés la posició. La reducció de jornada no té garantits els suports del Congrés dels Diputats, perquè la majoria que va permetre la investidura de Pedro Sánchez no té una posició unànime sobre aquesta qüestió. Sense el concurs de Junts, de fet, no existeix la possibilitat que la iniciativa superi, com a mínim, el primer tràmit parlamentari.