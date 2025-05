Junts es planteja presentar una esmena a la totalitat a la reducció de la jornada laboral al Congrés

Pugna política a la vista. Junts ha decidit presentar una esmena a la totalitat a la reducció de la jornada laboral al Congrés. El grup que lidera Míriam Nogueras a Madrid aposta per rebutjar la tramitació de la llei, si no hi ha acord abans per blindar les petites i mitjanes empreses.

Segons ha avançat La Vanguardia, és un dels esculls que assenyala el partit nacionalista, que considera que la proposta de la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, compromet la viabilitat de les pimes. Des de Junts alerten que el redactat trenca el "diàleg social": hi ha acord amb CCOO i UGT però no amb les patronals.

La Moncloa aprovarà dimarts el projecte de llei per reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals i la Mesa del Congrés admetrà a tràmit el text. S'obrirà aleshores un termini de 15 dies -que es pot prorrogar- per al procés d'esmenes. El debat a la totalitat a la cambra baixa espanyola només se celebraria si hi ha esmenes de retorn. Aquest escenari es produiria si, com ha advertit avui Junts, no hi ha pacte entre la formació de Nogueras i l'executiu de Pedro Sánchez.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ja va alertar el febrer que el seu partit estava aleshores "més a prop del 'no' que del 'sí'" a validar la llei de Díaz. Els dies previs a l'1 de maig ja es rumorejava que el partit tenia pensat votar-hi en contra si no es recollien els canvis que defensaven abans del debat parlamentari. Fa uns dies PIMEC va demanar a Junts que la bloquegés, en la mateixa línia que Foment, que s'oposa frontalment al canvi.