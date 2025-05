Junts intenta situar l'aval a l'opa del seu conseller a la Competència com la via perquè Sánchez la tombi

Junts ha trencat el seu silenci sobre l'informe del Consell Nacional dels Mercats i la Competència que avala l'opa del BBVA al Banc Sabadell per enviar tres missatges. El primer, mostrar l'oposició frontal a l'operació. "Catalunya no pot perdre cap més banc", ha dit el secretari general, Jordi Turull. El segon, mirar de justificar el vot favorable a l'informe de Competència del conseller que van designar, Pere Soler, amb l'argument que això posa més fàcil al govern espanyol per frenar l'operació. I el tercer, una exigència explícita a Pedro Sánchez perquè aturi la compra al consell de ministres, que ara tindrà l'última paraula.

"L'informe de Competència diu que l'opa afecta greument la competència del territori català, i a mitjà termini pot afectar molt l'accés al crèdit de la petita, mitjana i microempresa", ha afirmat Turull. Amb aquests arguments, ha dit, Sánchez té els "mecanismes i l'empara legal" que necessita per frenar políticament una operació que no seria positiva per a Catalunya. La pilota és ara al Ministeri d'Economia, que hauria de prendre una decisió i traslladar-ho al consell de ministres. Podria, si ho considera, frenar l'operació argumentant que afecta l'interès general.

El partit independentista ha estat al punt de mira les últimes hores per la posició del seu conseller a la Competència. Es donava per descomptat un vot particular contra l'informe que avala, amb condicions, l'opa del BBVA. Dimecres, però, va transcendir la decisió, que s'havia pres per unanimitat. Turull ha tret ferro al pes que podria haver tingut un vot particular en contra, i ha insistit que el paper de Soler ha permès "introduir l'especificitat de Catalunya i els greus problemes de competència que pot produir" l'operació. "Això dona empara legal perquè el govern espanyol no autoritzi l'opa", ha remarcat. La posició de Junts contrària a l'opa era coneguda pel PSOE des de fa temps.

Ara, ha dit Turull, és el moment de prendre "decisions polítiques" i de "posicionar-se" en una carpeta que "genera consens" a Catalunya. En les darreres hores, el Cercle d'Economia o la CECOT han mostrat preocupació per l'operació. En aquest sentit, des de Junts han demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que "no esperi Madrid" i s'oposi a l'opa, i que reclami al govern espanyol que aturi l'operació. Illa sí que va fer una piulada el mateix dimecres reivindicant el "sistema bancari arrelat" al país i assegurant que la prioritat serà defensar "els interessos" de Catalunya.

"Ara és el moment de la política i nosaltres demanem que no s'autoritzi: hi ha fonaments jurídics i empara legal per fer-ho", ha reblat Turull. Per ara, el govern espanyol manté el silenci. Només la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha reclamat que no es permeti culminar l'operació. La pressió de l'empresariat català sobre Sánchez -i Illa- s'incrementarà en els pròxims dies. El president espanyol serà a Catalunya dilluns vinent per obrir les jornades del Cercle d'Economia.

Què pot fer ara la Moncloa?

El marge de maniobra de l’executiu és ampli. Els articles 58 i 60 de la llei de defensa de la competència són molt clars. El ministre d’Economia pot elevar el tema al consell de ministres per “raons d’interès general” si Competència rebutja la concentració dels bancs o hi posa condicions. Aleshores, el consell de ministres podrà acceptar la decisió de Competència o afegir-hi més condicions, que en aquest cas hauran de ser diferents de la defensa de la competència.

En tot cas, la Moncloa no pot impedir formalment l’opa, però sí condicionar-la seriosament. Això seria el més coherent en relació amb les declaracions fetes per Sánchez i el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, des del moment inicial de l’operació del BBVA. Val a dir que en un tema com aquest, no s’ha manifestat la més mínima contradicció interna dins de l’executiu de coalició. On sí que la Moncloa té la paraula definitiva és davant de la hipotètica fusió de les dues entitats. Que és, al capdavall, l’objectiu final de l’opa.

Per impedir la fusió, el ministeri d’Economia ha de demanar informe previ al Banc d’Espanya, al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions. Però en darrera instància, l'executiu pot, a través del ministeri d'Economia, autoritzar o no la fusió (disposició addicional 12 de la Llei d'ordenació de les entitats de crèdit).