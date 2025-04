La CNMC avala amb condicions l'opa del BBVA sobre el Sabadell

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha aprovat per unanimitat aquest dimecres l'opa del BBVA sobre el Sabadell, segons han informat diversos mitjans. L'organisme ha donat llum verda a l'operació amb una sèrie de condicions per al banc d'origen basc, encaminats a corregir els problemes sobre la competència que s'han detectat. El posicionament, però, permetria al BBVA mantenir-se ferm en l'operació, però qui tindrà l'última paraula ara és el govern espanyol, que té l'opció d'imposar unes condicions addicionals que podrien, arribat el cas, fer desistir el banc de tirar endavant la compra.

Des de l’inici de l’opa hostil, l’executiu de Pedro Sánchez ha mostrat les seves reserves sobre l’adquisició, reserves molt explícites tant en boca del president espanyol com del seu ministre d’Economia i Competència, Carlos Cuerpo, peça clau en aquest moment del procés. Sobretot pel nivell de concentració bancària i l’afectació en el crèdit de les pimes i la cohesió territorial. En realitat, el govern espanyol disposa de prou recursos per fer inviable l’operació del BBVA. Vegem quins i les derivades polítiques i econòmiques de l’opa.

El marge de maniobra de l’executiu és ampli. Els articles 58 i 60 de la Llei de defensa de la competència són molt clars. El ministre d’Economia pot elevar el tema al consell de ministres per “raons d’interès general” si Competència rebutja la concentració dels bancs o hi posa condicions. Aleshores, el consell de ministres podrà acceptar la decisió de Competència o afegir-hi més condicions, que en aquest cas hauran de ser diferents a la defensa de la competència. Hi havia una circumstància que deixaria l’executiu espanyol sense capacitat de reacció al que decideixi Competència: en el cas que la Comissió Nacional aprovés l’opa sense establir cap condició. Però aquest supòsit no s'ha donat.

En tot cas, la Moncloa no pot impedir formalment l’opa, però sí condicionar-la seriosament. Això seria el més coherent amb relació a les declaracions fetes per Sánchez i Cuerpo des del moment inicial de l’operació del BBVA. Val a dir que en un tema com aquest, no s’ha manifestat la més mínima contradicció interna dins de l’executiu de coalició. On sí que la Moncloa té la paraula definitiva és davant de la hipotètica fusió de les dues entitats. Que és, al capdavall, l’objectiu final de l’opa.

Per impedir la fusió, el ministeri d’Economia ha de demanar informe previ al Banc d’Espanya, al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions. Però en darrera instància, l'executiu pot, a través del ministeri d'Economia, autoritzar o no la fusió (disposició addicional 12 de la Llei d'ordenació de les entitats de crèdit).