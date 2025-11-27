David Martínez, el gran accionista que es va alinear amb l'opa al Sabadell, abandona el consell d'administració

L'inversor mexicà David Martínez Guzmán ha presentat aquest dijous la seva renúncia com a membre del consell d'administració del Banc Sabadell, segons ha informat l'entitat bancària en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Martínez va ser l'únic membre del consell d'administració que va donar suport a l'opa del BBVA.
El mexicà ha enviat una carta al president del banc, Josep Oliu, on assenyala que durant els seus 12 anys a la companyia ha presenciat "una transformació" del banc i on expressa el seu "profund agraïment per l'èxit rotund" d'Oliu i la resta de l'equip. Martínez té el 3,89% del capital i, segons han explicat fonts de l'entitat, es desconeix què farà amb les seves accions.
Al novembre, el conseller delegat, César González-Bueno, va valorar que Martínez es mantenia al consell "amb absoluta normalitat". "Hi ha diferències de criteris en determinats moments, però tots som madurs i professionals", va assegurar.
David Martínez ha estat un dels actors en la història de l'opa hostil i un dels més enigmàtics. Sempre va haver molta especulació entorn el que acabaria fent davant l'oferta del BBVA. Persona extremadament discreta, amb inquietuds filosòfiques, que va voler ser sacerdot de jove, és una de les grans fortunes de Mèxic.
La seva decisió, fa uns mesos, en favor de l'opa va ser un dels moments més dramàtics del procés, ja que es tractava d'un dels grans electors del banc -el segon accionista- i es va obirir la possibilitat que el mexicà arrossegués una gran quantitat d'accionistes. Sent home calculador, el seu moviment va enviar un senyal inquietant per al banc. Finalment, l'opa va ser derrotada i avui David Martínez Guzmán ho torna a constatar.