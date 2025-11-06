Oliu exhibeix el fracàs de l’opa com un exemple de «racionalitat»

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha afirmat que la decisió adoptada pels accionistes en l’opa hostil del BBVA ha estat un exercici de “pragmatisme i racionalitat”. Ha qualificat el resultat de “contundent” i ha destacat que els accionistes no s’han deixat endur per afirmacions com que una empresa és millor si és gran: “Ho pot ser o no. El que necessitem són bancs solvents que donin servei als clients”. El directiu ha clausurat la 30 Jornada dels Economistes , on ha estat rebut amb molta simpatia.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que ha estat el darrer a intervenir, ha definit Oliu com “l’home del moment”. El delegat ha assegurat que es necessita un sistema bancari europeu fort, però també adaptat a la realitat de molts territoris, que ha estat la tesi desenvolupada per Oliu en la seva intervenció.
Oliu s’ha referit als canvis geopolítics produïts al món, amb una Europa que ha perdut a Rússia com a soci i que ha d’apostar fort per la productivitat, i ha posat en valor el paper que correspon als bancs: “Sense una banca resistent no és possible finançar la transformació econòmica que necessitem i que ens ha de fer guanyar competitivitat”. El banquer, com havien fet els ponents del matí, ha defensat que les empreses catalanes guanyin dimensió.
Sobre el mercat financer europeu, Oliu ha considerat que es caracteritza per la fragmentació quan caldria un sistema molt més integrat: “Cal una harmonització que és molt difícil” i ha mostrat escepticisme sobre la idea de crear bancs paneuropeus: “Hi ha d’haver grans bancs europeus però també grans bancs regionals que atenguin les economies a escala i les necessitats de crèdit locals”. La unió bancària serà factible, ha dit, a través de l’aprofundiment de les aliances internacionals a través de plataformes horitzontals.
El president del Sabadell ha elogiat el paper del Banc Central Europeu (BCE) per la solvència que ha introduït a l’hora d’analitzar els projectes d’inversió, però ha creat un subproducte negatiu, que és la càrrega burocràtica excessiva. Ha afirmat que ell no defensa la desregulació, però que la regulació ha de ser equilibrada i facilitar que l’estalvi pugui arribar a totes les empreses. “Europa té ara una banca molt solvent però hem d’aspirar a que sigui més rendible i més competitiva pels clients”.
Oliu ha defensat una banca que doni suport als grans projectes comunitaris, però alhora que faciliti la innovació, la creació d’empreses noves i que acompanyi aquelles empreses que volen augmentar la seva dimensió. En la seva intervenció ha deixat clar que creu que entitats com la que ell presideix mantenen la seva raó de ser i són compatibles amb la tendència a una major integració europea.