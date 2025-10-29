El PIB a l'Estat modera dues dècimes el creixement el tercer trimestre, fins al 0,6%

El PIB espanyol va moderar el creixement dues dècimes al tercer trimestre i es va situar en el 0,6%, segons la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Concretament, la demanda interna va contribuir en 1,2 punts al creixement intertrimestral mentre que l'externa ho va fer en -0,6 punts. D'acord amb aquesta estimació, la variació interanual de l'economia espanyola va ser del 2,8% davant del 3% els tres mesos anteriors. En aquest sentit, l'INE apunta que la demanda interna va aportar 3,7 punts mentre que l'externa ho va fer en -0,8 punts. Pel que fa a les hores treballadores van variar un 2,5%, davant l'1,6% del trimestre precedent, i l'ocupació a temps complet un 3,3% davant el 3,4% dels tres mesos anteriors.\r\n