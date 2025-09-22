Un vot enigmàtic al consell d'administració i la segona opa: totes les incògnites sobre el Sabadell

Ha estat com una "sorpresa esperada". Tot i que el BBVA havia insistit que no milloraria l'oferta per guanyar la guerra de l’opa al Banc Sabadell, tothom ho donava per fet. L’entitat basca ha presentat aquest dilluns una sol·licitud d'autorització per modificar a l'alça les condicions. Ara ofereix una acció ordinària del BBVA per cada 4,8376 accions ordinàries del Sabadell, sense diners en efectiu, mentre que abans oferia una acció ordinària i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del banc vallesà. L'oferta és un 10% superior a l'anterior. Què pot passar ara?
En què beneficia a l'opa el pas donat pel BBVA?
Es tracta d'un canvi en la naturalesa de l'oferta, ja que s'eliminen els diners en efectiu i passa a ser un intercanvi íntegre d'accions. L’Associació d’Accionistes Minoritaris s’ha reunit aquest dilluns i no considera substancial la millora. Des del punt de vista fiscal, però, comporta avantatges: si l’opa tira endavant, els accionistes no hauran de tributar a la hisenda espanyola pels beneficis obtinguts en l’operació. Ara bé, sempre i quan l’opa arribi al decisiu 50% del capital.
Com canvia el calendari?
Fins ara, el termini d’acceptació de l’oferta es tancava el 7 d’octubre. I més enllà d’aquest dimarts, 23 de setembre, el BBVA ja no podia modificar la seva proposta. La millora introduïda congela els terminis. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha d’aprovar formalment el canvi, que suposa un suplement a l’expedient de l’opa. Un tràmit que no hauria de ser de molts dies. El Mercat de Valors tenia previst comunicar el resultat de l’opa el 14 d’octubre. Ara serà uns dies més tard.
Què pot fer el Sabadell?
El banc sobre el qual es llança una opa hostil té molt poc marge de maniobra. Ara el Sabadell ha de donar la seva opinió sobre la millora efectuada pel banc basc, opinió que ha d’elevar a la CNMV. En tot cas, és una declaració no vinculant. El conseller delegat del banc català, César González-Bueno, ja ha deixat clara l’oposició del Sabadell a la millora de l’oferta, que considera del tot insuficient.
Pot encara el BBVA donar més sorpreses?
Des de l’inici de l’opa, l'entitat basca ha repetit que no introduiria canvis en l’oferta, condició que acaba d’incomplir. Podria, en teoria, donar més girs? Ja és molt difícil perquè en la documentació tramesa al Mercat de Valors s’hi diu explícitament que no introduirà més modificacions.
Què ha de passar perquè l’opa triomfi?
Per conquerir el Sabadell, el BBVA ha d’assolir el 50% del capital del banc. Un percentatge que fins ara la majoria d’observadors veia molt difícil d'aconseguir. Amb la millora efectuada avui per Carlos Torres, la prima passa a ser positiva, una mica per sobre del 3%. Fonts dels minoritaris continuen assegurant que no suposa una plusvàlua significativa.
Una segona opa?
Però el banc basc té encara una altra via per intentar-ho. Si obté entre el 30% i el 50% del capital, pot rebaixar els seus objectius. En aquest cas, es veuria obligat a llançar una segona opa, que hauria de ser amb diners en efectiu. Aleshores, hauria d’intervenir la CNMV per fixar el que la llei estableix que ha de ser un “preu equitatiu”. Aquesta història, per tant, encara pot allargar-se.
Què farà David Martínez?
Molts ulls es giraran ara cap a l’enigmàtic David Martínez Guzmán. Un financer mexicà, propietari del 3,9% del Sabadell. Un home discret, que de jove va estar a punt de ser sacerdot, i que va trencar la unanimitat del consell d’administració quan va dir que l’opa del BBVA li semblava "interessant", però que s’havia de millorar. Què farà ara Martínez, que és el tercer accionista de l’entitat? Si es decantés, ara sí, en favor de l’opa, podria arrossegar vots.