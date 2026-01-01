El país de la Unió Europea que canvia de moneda

Recordes quan vas haver de buidar les pessetes del moneder perquè l’euro s’instal·lava definitivament a casa nostra? Aquella sensació de comptar bitllets i monedes, i de calcular preus mentalment fent el canvi? Doncs hi ha un altre país europeu que ara viu exactament el mateix moment.
Avui, 1 de gener de 2026, Bulgària ha entrat oficialment a la zona euro, convertint-se en el 21è país de la Unió Europea a fer el salt a la moneda única. Després de dècades utilitzant el lev, els ciutadans comencen a pagar amb bitllets i monedes nous, amb una taxa de conversió fixa d'1,95583 lev per un euro.
Com afecta els ciutadans el canvi?
Durant aquest primer mes, tant levs com euros coexistiran, però aviat la moneda europea serà la protagonista als caixers, comerços i comptes bancaris. Així que ara toca acostumar-se a veure preus en euros, fer alguns càlculs mentals i, probablement, somriure davant dels primers errors de conversió.
Tot i això, molts celebren el canvi com un pas simbòlic d’integració amb la resta d’Europa. Els comerços, els bancs i els caixers automàtics ja han començat a funcionar amb la nova moneda, preparant la població per a un ús totalment habitual d’aquí a pocs dies.
L’entrada de Bulgària a la zona euro no és només un canvi de bitllets; és un moment històric per al país i per a la Unió Europea. Experts i ciutadans segueixen atentament els primers dies d’ús, especialment pel que fa a preus i inflació, però la sensació general és d’emoció i curiositat.
Quins països utilitzen l'euro actualment?
- Alemanya
- Àustria
- Bèlgica
- Croàcia
- Xipre
- Eslovàquia
- Eslovènia
- Espanya
- Estònia
- Finlàndia
- França
- Grècia
- Irlanda
- Itàlia
- Letònia
- Lituània
- Luxemburg
- Malta
- Països Baixos
- Portugal
- Bulgària (entrada el 2026)
Més enllà dels països de la Unió Europea, hi ha altres estats del Vell Continent que tenen l'euro com a moneda corrent. Són Andorra, Mònaco, San Marino i la Ciutat del Vaticà. A més de Kosovo i Montenegro.