Barcelona gairebé duplica les places hoteleres en els 20 anys del Mobile

Barcelona ha incrementat un 84% les places hoteleres en les dues últimes dècades, coincidint amb els 20 anys de celebració del Mobile World Congress (MWC) a la ciutat. Segons dades de l’INE compilades per l’Ajuntament, la capital catalana disposava de 87.725 llits el desembre del 2025, gairebé el doble que els 47.781 registrats el gener del 2006.
En declaracions a l’ACN, el conseller delegat de la cadena Sercotel, Josep Rodríguez, assegura que el Mobile “ha ajudat a desestacionalitzar” la demanda i ha convertit mesos tradicionalment fluixos en períodes d’alta ocupació. Per la seva banda, el director general del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, considera que el congrés ha marcat “un abans i un després” a Barcelona.
Pel que fa a l'evolució dels llits, el 2022 es van recuperar les places disponibles abans de la pandèmia i, des de llavors, s'ha suavitzat el ritme de creixement que des del 2006 ha estat lleugerament més alt al de la demarcació de Barcelona (82%). El conjunt de Catalunya (+55% fins a les 181.371 places) també creix, però de manera més lenta, cosa que ha fet que la capital s'apropi a la meitat dels llits hotelers de què disposa el país. El creixement espanyol, segons la mateixa estadística, és del 26% en les últimes dues dècades.
En aquest àmbit, el directiu de Sercotel ha subratllat que el canvi és especialment visible a l’hivern: “Fa 20 anys, el mes de febrer era de molt baixa ocupació i avui és pràcticament un mes pic a la ciutat de Barcelona”. A parer seu, el congrés “impacta realment en l’estratègia hotelera de la ciutat”, ja que no només omple la setmana de l’esdeveniment sinó que condiciona la planificació del primer trimestre.
Casals ha coincidit a assenyalar el paper tractor del congrés, que també ha reforçat el “posicionament internacional” de la capital catalana. “Ha demostrat que Barcelona és capaç d’organitzar amb èxit un esdeveniment del tamany del Mobile”, ha afirmat, i ha remarcat que això ha facilitat l’arribada d’altres fires i congressos a la ciutat. Així mateix, ha dit que aquests esdeveniments són claus per la “desestacionalització”.
Pel que fa al nombre d'hotels, els 664 que reflecteixen les dades a desembre del 2025 a la capital del país representen un 60% més que el gener del 2006, quan en figuraven 415. El ritme de creixement, de nou, és més ràpid que a la demarcació de Barcelona (47%), Catalunya (26%) o Espanya (4%), però s'ha frenat a la ciutat els últims anys i no ha arribat a nivells prepandèmics.
On són els hotels?
L'Eixample, el Barri Gòtic i el Raval concentren més de la meitat dels 446 establiments que el consistori recull en un llistat que consta al portal de dades obertes. Un 21% es troben a la Dreta de l'Eixample, el barri que encapçala el rànquing per davant del Gòtic (13%), el Raval (11%), l'Antiga Esquerra de l'Eixample (6%) i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (5%).
Estades més llargues
Rodríguez també ha destacat que l’impacte del Mobile s’ha traduït en estades més llargues. “Vam començar amb un o dos dies i actualment estem en una estança mitjana al voltant dels tres o quatre”, ha dit. Amb tot, Casals ha matisat que aquesta evolució no és lineal i depèn de diversos factors, com el moment de l’any en què cau el congrés o les tendències del mercat.
Pel que als tipus d’hotels, els d'una estrella conformen el 9% del total d'hotels, mentre que els de dues, l'11% i els de tres, el 27%. Els de 4 estrelles són, de llarg, els més populars (42%), mentre que un de cada deu en tenen cinc.
De fet, de cara als pròxims anys, el sector ha situat com a principal repte el manteniment dels estàndards de qualitat que exigeix el visitant internacional l’adaptació de l’oferta a un client cada cop més global.