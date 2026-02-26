Catalunya sancionarà 17 empreses de crèdits exprés

La Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC), ha obert un expedient sancionador a 17 empreses que comercialitzen crèdits ràpids per clàusules i pràctiques abusives, unes infraccions que poden comportar multes d’entre 10.000 i 100.000 euros per cas.
En declaracions a l’ACN, el director de Consum, Isidor García, ha advertit que aquest finançament no és un sistema “recomanable” i ha alertat que els interessos poden superar el 300%. Així mateix, ha lamentat que algunes empreses “s’estan enriquint a costa de persones vulnerables” que “no tenen alternativa”. Les actuacions deriven d’una campanya d’inspecció feta els darrers mesos del 2025 sobre 21 companyies que ofereixen finançament per internet.
De les 21 empreses inspeccionades, quatre expedients s’han arxivat perquè les societats analitzades operaven únicament com a comparadors d’ofertes i no comercialitzaven directament préstecs. En la resta, els incompliments més habituals detectats són el cobrament de tipus d’interès i de demora abusius, la manca d’informació sobre el dret de desistiment en el termini de catorze dies en contractacions a distància i la inclusió de clàusules que permeten modificar unilateralment el contracte.
Així mateix, García ha subratllat que el cost d’aquests préstecs és “infinitament més elevat” que el d’un crèdit ordinari i ha apuntat que els interessos poden superar el 300% i arribar al 400% en cas de demora.
Persones vulnerables sense alternativa
Segons García, “hi ha un elevat percentatge de persones que acudeixen a aquest tipus de finançament perquè senzillament no tenen opció alternativa”, i ha dit que també han detectat usuaris amb problemes d’addicció.
El director de Consum ha anat més enllà i ha assegurat que la problemàtica és “estructural” dins del sector. “No hi tinc cap mena de dubte”, ha afirmat, tot reclamant una regulació “restrictiva i contundent” per part de l’Estat. També ha advertit que actualment aquestes empreses no estan sota el control del Banc d’Espanya i ha criticat que alguns operadors “s’estan enriquint a costa de persones vulnerables”.
Com es poden detectar clàusules abusives?
En paral·lel, Consum ha impulsat accions informatives per advertir la ciutadania sobre els riscos d’aquests productes i ha recomanat als consumidors llegir “amb deteniment” les clàusules.
“El ciutadà de carrer que mira la televisió i que veu publicitat i que diu que li ofereixen un crèdit d'una quantia raonablement petita a retornar en un termini de temps raonablement breu, aquí ha trobat alguna de les empreses que ens hem trobat que estan incomplint manifestament la normativa de protecció dels consumidors”, ha alertat.
Ara, les empreses poden fer al·legacions i, en un termini màxim d’un any, es resoldran els expedients: “El primer que hem de fer és posar al seu lloc als que han incomplert”, ha reivindicat García, que ha dit que l’ACC no descarta repetir la campanya si no hi ha canvis normatius a curt termini. “Si no arribem a temps d'aquí a un any tornarem”, ha avisat.