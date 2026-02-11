Un advocat alerta del pagament màxim en efectiu permès a l'Estat: «Et pot comportar problemes»

Dur diners en efectiu a la butxaca o a la cartera és, actualment, estrany. Ja tothom paga amb targeta física, amb el mòbil o a través de Bizum, per això cada vegada estem més desconnectats de l'efectiu i, per tant, és normal que no sapiguem determinades coses a tenir en compte sobre les quantitats màximes permeses que es poden traure del caixer automàtic.
Aquesta i altres qüestions les explica l’advocat David Jiménez al seu perfil de TikTok (@davidjimenezabogado), on ofereix una guia clara sobre límits legals i possibles conseqüències a l'hora d'extraure efectiu, sobretot arran de les darreres modificacions en la normativa tributària a Espanya.
Les retirades al caixer tenen un topall?
Tal com explica Jiménez, segons la llei vigent, no existeix una xifra màxima per extreure diners en efectiu del caixer automàtic. En teoria, es pot retirar qualsevol import, però això no és del tot cert, ja que a la pràctica els bancs poden aplicar restriccions operatives o protocols de seguretat.
De fet, quan es tracta de quantitats elevades "el banc et pot preguntar per la finalitat de la retirada de diners", explica Jiménez.
Quan sí que existeix un límit legal és a l’hora de pagar amb aquests diners, ja sigui "si vas a comprar qualsevol bé o contractar qualsevol servei", detalla l'advocat. Actualment, no es permeten transaccions en efectiu superiors als 1.000 euros. Aquest límit, que abans era de 2.500 euros segons explica Jiménez, es va reduir amb l’objectiu de frenar el frau i facilitar el rastreig de les operacions econòmiques.
I si vull viatjar amb diners en efectiu?
Pel que fa als desplaçaments fora d’Espanya, es poden portar diners en efectiu fins a un màxim de 10.000 euros sense necessitat de fer cap comunicació a les autoritats, "si no ho fas poden posar-te una sanció", alerta Jiménez.
D'altra banda, si el que vols és moure't dins d'Espanya amb diners en metàl·lic, el marge és molt més ampli. Segons l’advocat, es poden portar fins a 100.000 euros a sobre sense incórrer, per aquest fet, en cap irregularitat.
Quan s’activen les alarmes bancàries
Com explica l'advocat al seu vídeo, el problema pot aparèixer quan es fan moviments considerats poc habituals, "per exemple, traure 20.000 euros del caixer automàtic i, al cap d'uns mesos o un any vulguis tornar a ingressar-lo", alerta Jiménez. En aquests casos, el banc pot sol·licitar justificants sobre l’origen dels diners i activar controls relacionats amb la prevenció del blanqueig de capitals.
Per evitar malentesos, Jiménez recomana demanar un resguard sempre que es retiren quantitats importants. Aquest document acredita l’operació davant l'entitat financera i, per a quan vulguis tornar a ingressar aquests diners, podràs justificar-ho.