Un luxós hotel de Barcelona, a la venda per 160 milions d'euros

Barcelona és un gran atractiu per a la inversió hostalera, només cal mirar les dades del 2025, any en què la ciutat va aconseguir el seu rècord amb 700 milions d’euros en inversions. Ara, una altra nova operació immobiliària podria consolidar-se entre les més elevades de Barcelona: la venda de l'Hotel Grand Central per 160 milions d’euros.
El grup d’inversió britànic Schroders l'ha posat a la venda amb la voluntat d’aprofitar l’actual atractiu de la ciutat per al capital internacional. L’operació, gestionada per les consultores JLL i Savills, fixa un preu orientatiu de 160 milions d’euros per a l’establiment ubicat a la Via Laietana. Una decisió que vol aprofitar l'impuls del turisme i l'augment de la despesa dels visitants després de la pandèmia que ha afavorit al mercat hoteler.
L’Hotel Grand Central és un edifici catalogat com a patrimoni arquitectònic municipal que té actualment 147 habitacions. L’immoble va ser residència del polític i empresari Francesc Cambó, i durant anys la seva família va conservar-hi l’àtic com a habitatge particular.
Schroders va adquirir l’immoble el 2021 a la cadena Unico Hotels, propietat de Pau Guardans, per 93 milions, un preu molt diferent del que té ara. En només tres anys, el seu valor s’ha incrementat de manera notable degut, en primer lloc, a la inversió realitzada per elevar la categoria de l’hotel fins a les cinc estrelles i, en segons lloc, al fet que no està vinculat a cap gran cadena internacional.
Si, finalment, es tanca l'operació en el preu orientatiu fixat, se situaria entre les més elevades en el mercat immobiliari dels hotels, una categoria que ja té, per exemple, la venda del Mandarin Oriental, en Passeig de Gràcia, per 220 milions en 2023 a The Olayan Group, de l'Aràbia Saudita.